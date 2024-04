Pedro Sánchez es planteja dimitir a l'obrir-se una investigació judicial contra la seua dona

El president espanyol, Pedro Sánchez, ha decidit cancel·lar uns dies la seua agenda pública per reflexionar si renuncia o no a la prefectura del Govern central arran de la denúncia contra la seua esposa, Begoña Gómez, per tràfic d’influència, i comunicarà la seua decisió en una compareixença dilluns vinent. Sánchez va informar de la seua decisió en una carta a la ciutadania que va fer pública a través de la xarxa social X després que un jutjat de Madrid decidís obrir diligències d’investigació contra Gómez per la suposada comissió de delictes de tràfic d’influències i corrupció en els negocis arran d’una denúncia del sindicat ultra Manos Limpias. El jutjat investigarà les seues relacions amb diverses empreses privades que van acabar rebent fons i contractes públics de l’Executiu que presideix el seu marit.

En la missiva, el cap de l’Executiu espanyol lamenta l’atac “sense precedents” contra la seua esposa, del qual acusa el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, i el de Vox, Santiago Abascal, de ser “col·laboradors necessaris”, i es pregunta si val la pena continuar suportant aquesta situació. Una pregunta a què es respon assegurant que no ho sap i, per això, assenyala que necessita “parar i reflexionar” amb la seua esposa. “M’urgeix respondre’m a la pregunta de si val la pena, malgrat el fang en el qual la dreta i la ultradreta pretenen convertir la política, si he de continuar al capdavant del Govern estatal o renunciar a aquest alt honor”, afegeix Sánchez, que subratlla que mai ha tingut “afecció al càrrec, però sí al deure, al compromís polític i al servei públic”. Per al president, després d’impulsar el PP una comissió d’investigació al Senat sobre el cas, en faltava la judicialització, i això és el que diu que ha passat amb el pas de la denúncia. Tot plegat el porta a afirmar que continuarà treballant, però que cancel·la l’agenda pública uns dies per reflexionar i decidir quin camí prendre. Dilluns vinent donarà a conèixer la seua decisió en una compareixença.El PSOE en bloc va sortir en defensa del seu secretari general, a qui van enviar tot el seu suport, i van criticar que “en política no tot val”. Missatges de suport, tot i que carregats amb una mica de crítica, li van arribar també des d’ERC i Podem. El PP va titllar l’anunci de Sánchez d’“electoralista” i el va acusar de “presentar-se com una víctima i fer pena”. D’altra banda, la Policia va acordonar ahir a la nit un tram de carrer davant la seu del PP a Madrid per un suposat avís de bomba.

Les eleccions haurien d’esperar almenys fins a finals de juliol

La possibilitat que Pedro Sánchez renunciï al càrrec obre un escenari incert. La seua dimissió comportaria que tot el Gabinet continuaria en funcions fins a elegir un nou president. Aquesta tasca recauria en el Congrés, que ho hauria de fer en un procés idèntic al de les investidures. Sánchez no podria, de moment, convocar noves eleccions. Hauria d’esperar fins al 29 de maig, ja que la llei impedeix que el president dissolgui les Corts abans que passi un any de l’anterior dissolució. Llavors podria convocar eleccions, que se celebrarien passats 54 dies, la qual cosa portaria els comicis a finals de juliol, i el més probable és que se n’anessin al dia 28. També podria no renunciar al càrrec però presentar una qüestió de confiança, amb la qual el Congrés votaria si recolza la seua política. Carles Puigdemont va animar Sánchez a optar per aquesta opció si el termini de reflexió anunciat “no és un moviment tàctic”.