El finançament i el referèndum centren el primer debat electoral en campanya

Els candidats al 12-M han tornat a posar avui sobre la taula la necessitat d’un millor finançament a Catalunya, en un debat organitzat per Rac1 i La Vanguardia que també ha girat, en gran part, entorn de les crides d’unitat dels partits independentistes. Tot això en un escenari marcat pel període de reflexió anunciat aquesta setmana pel president espanyol, Pedro Sánchez, per meditar sobre la seua continuïtat al capdavant del Govern central. ERC, Junts, el PSC, els 'comuns' i el PP s’han compromès a treballar en mesures sobre el finançament a Catalunya, alhora que Vox i Cs han insistit a carregar contra l’independentisme.

El president de la Generalitat i candidat d’ERC a la reelecció, Pere Aragonès, ha afirmat que defensar a Catalunya i un millor finançament és una "obligació", malgrat que això impliqui "molestar" la Moncloa, en un dard directe al candidat socialista, Salvador Illa, que ha assegurat que ell sempre defensa els interessos que li encomana la ciutadania. Després d’afirmar que és partidari de la "col·laboració", el líder del PSC ha insistit a prometre un consorci tributari amb l’Estat per recaptar impostos si surt elegit president.

Per part de Junts, el número 3 de la llista per Barcelona, Josep Rull, ha acusat a Illa de no ser creïble, i lamenta que els incompliments de l’Estat amb Catalunya "la metàfora més descarnada" de la situació d’infrafinanciación que es viu actualment. El dirigent juntista ha subratllat que resoldre aquesta situació és una "prioritat immediata".

Rull també ha fet una crida a "refer la unitat" independentista per poder culminar el procés, mentre que Aragonès li ha retret que Junts abandonés el Govern a meitat de legislatura. El republicà ha apostat per acordar un referèndum que sigui "aplicable" i fer una crida a la negociació i el diàleg, tot alhora que la candidata de la CUP, Laia Estrada, ha retret a ambdues formacions els pactes amb el PSC. En aquest sentit, la cupaire reclama a ERC i Junts 'girar full’ i parlar del dret a l’autodeterminació.

La candidata de Comuns Sumar, Jéssica Albiach, ha defensat que la seua formació és l’única que "no s’ha mogut de pantalla" en relació amb el referèndum, però ha avisat que, mentre aquest no sigui possible, s’ha de seguir treballant per millorar l’autogovern i per un sistema de finançament "just" que superi "la barbaritat i l’anomalia" que diu que es viu actualment.

Mentrestant, el líder del PP català, Alejandro Fernández, va advocar per treballar per millorar el sistema de finançament en Catalunya, i va defensar que la seua formació "arriba a acords". Del seu costat, Cs va cridar a "aturar" l’independentisme, i Vox ha acusat ERC, Junts i la CUP de portar la societat catalana a la "ruptura".

Els pactes electorals, decisius

La política de pactes ha centrat el tram final d’aquest primer debat en campanya, en el qual els candidats han aprofitat per apuntar les suposades contradiccions dels seus contrincants. Rull ha recordat que el PSC va acceptar els vots del PP per fer Jaume Collboni alcalde de Barcelona i impedir que la capital catalana tingués un alcalde independentista com Xavier Trias.

Després de ser preguntat per Aragonès, Illa ha "descartat" explícitament "ser president de la Generalitat" amb els vots del PP, però "no descarta" assolir "acords puntuals" amb els populars en qüestions com, per exemple, el pacte per la llengua. "Si vostè es refereix a si jo faré govern amb els vots del PP, la resposta és que no", va sentenciar després d’assegurar que la seua preferència són conformes amb "formacions socialdemòcrates".

Aragonès, per la seua part, ha fiat els acords als programes de Govern de les formacions i ha fixat que els seus eixos són el referèndum, un finançament singular i la defensa de l’estat del benestar i la llengua catalana. Per la seua part, Rull ha insistit que l’aspiració de Junts és que "el bloc sobiranista tingui majoria i pugui fer-la operativa", perquè "hem estat capaços d’avançar com a país quan hi ha hagut consens". "No podem tornar a fracassar col·lectivament", ha sentenciat.