El Govern ultima la posada en funcionament de la finestreta única a la pagesia de cara al maig

El conseller d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, David Mascort, ha afirmat que s’està ultimant la posada en marxa de la finestreta única a la pagesia per aquest mes de maig. Així ho ha dit aquest divendres després de trobar-se amb Unió Pagesos, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) i la Plataforma Pagesa a la seu del departament, a Barcelona. El conseller ha precisat que estan “testant els usuaris per veure si realment és útil” o cal fer alguna modificació. Mascort ha indicat que la reunió ha servit per “passar comptes” dels compromisos adquirits en el ple monogràfic del març al Parlament. En aquest sentit, ha reconegut que un 10% dels 142 punts no s’han començat, com ara el canvi de nom del departament.