La immunitat de Trump com a expresident, en dubte

L’expresident dels Estats Units Donald Trump va intentar ahir convèncer els jutges del Tribunal Suprem del país que gaudeix d’immunitat i no pot ser jutjat per l’assalt al Capitoli del 6 de gener del 2020. Els seus arguments, no obstant, no van semblar convèncer els magistrats, encara que al republicà li van servir per retardar el seu judici i guanyar un temps molt valuós amb la vista posada en les eleccions de novembre. Els nou magistrats, sis d’ells conservadors i tres més progressistes, van escoltar durant gairebé tres hores els arguments de la defensa de Trump i de la Fiscalia a favor i en contra de la immunitat, en una audiència inèdita ja que mai abans un expresident havia estat imputat penalment.

L’Alt Tribunal ha de decidir si Trump està protegit per haver estat president i, per tant, si s’ha d’anul·lar el judici pendent en un tribunal federal de Washington sobre el seu presumpte intent de revertir les eleccions que va perdre el 2020 i per haver instigat l’assalt al Capitoli. Tant la jutge que porta el cas com la Cort d’Apel·lacions del Districte de Colúmbia van desestimar la petició d’immunitat, de manera que la defensa de Trump el va elevar al Suprem, que ho va admetre a estudi al febrer.