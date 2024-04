L'Eurocambra tanca la legislatura

El Parlament Europeu va celebrar ahir l’últim ple d’una legislatura que ha estat principalment marcada per la pandèmia de la covid-19 i la invasió d’Ucraïna, però també per la materialització del Brexit i la mort en el càrrec del president David Sassoli.

Amb aquesta sessió, en què els últims serrells legislatius van compartir espai amb comiats dels eurodiputats que ja saben que no tornaran al seu escó, com l’expresident Carles Puigdemont, es van tancar les tasques de la Cambra, que durant els últims cinc anys ha tirat endavant expedients encallats durant un llarg període de temps, com el Pacte Migratori, i que ara cessa la seua activitat a l’espera de la nova composició que deixin les eleccions del pròxim dia 9 de juny.Aquesta legislatura també s’ha vist escatxigada per algun escàndol, com el Catargate, sobre suposats suborns de Qatar i el Marroc a eurodiputats, i amb Eva Kaili, que era una de les vicepresidentes de la Cambra, com la cara més visible de la trama. També ha tingut especial protagonisme la carpeta catalana, amb la negativa inicial del Parlament Europeu a donar l’escó a Carles Puigdemont i Toni Comín i la posterior sol·licitud per retirar-los la immunitat.Durant l’última sessió plenària, la presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, va assegurar estar “immensament orgullosa del treball realitzat” en aquesta legislatura. “Podem mirar el mandat amb satisfacció, les lleis que hem aprovat, dels debats que hem tingut i els reptes que hem superat junts”, va apuntar just abans de l’última votació. Entre els serrells aprovats ahir es troben el vistiplau a crear un òrgan ètic per a les institucions europees o una petició per investigar “suposats contactes intensos” de l’independentisme amb Rússia.De cara als comicis del juny, l’Estat espanyol pagarà als partits polítics 32.508,74 euros per cada escó que obtinguin. A més, aquells que aconsegueixin representació a l’Eurocambra rebran també 1,08 euros per cada vot aconseguit. Els partits també compten amb subvencions per cobrir les despeses electorals.

Macron demana més inversió en defensa per “salvar Europa”

“Europa pot morir de si mateixa”, va alertar ahir el president francès, Emmanuel Macron, qui va apressar la UE perquè s’embarqui ja en una transformació radical per assegurar la seua supervivència política i econòmica i elevi la seua inversió en polítiques de defensa. L’Europa que coneixem “és mortal” i el seu futur “es decideix ara”, va afirmar en un discurs sobre política europea a la universitat de la Sorbona de París, en el qual va instar a prendre decisions urgents per assegurar el creixement i la sobirania de la UE. Macron va alertar sobre els creixents desafiaments geopolítics que afronta la UE i sobre el risc que el seu creixement econòmic s’estanqui per les seues pròpies polítiques internes i la competència deslleial d’altres potències. Per això va instar a construir una “defensa estratègica creïble”, amb la dissuasió nuclear com a “element estratègic”.