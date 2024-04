Anticorrupció demana 63 anys de presó per a Rato

La Fiscalia Anticorrupció va mantenir ahir tots els delictes que atribueix a l’exministre Rodrigo Rato relacionats amb el frau fiscal, blanqueig i corrupció en negocis, i demana per a ell 63 anys de presó i 42,4 milions d’euros de multa. Així consta en l’escrit de conclusions definitives de la fiscal Elena Lorente, en què imputa al que també va ser director gerent del Fons Monetari Internacional onze delictes contra la Hisenda Pública –del 2005 al 2015–, blanqueig de capitals i corrupció entre particulars. Aquest document suposa per a Rato una petició de condemna de 63 anys –53 pels delictes fiscals, 6 per blanqueig i 4 per corrupció en els negocis–, i 42,4 milions d’euros de multa –19,9 pels delictes fiscals, 20 per blanqueig i 2,5 per corrupció en els negocis–. La Fiscalia sol·licita també que l’exministre indemnitzi amb 7,75 milions d’euros l’Agència Tributària.

Al començament del judici que s’ha celebrat a l’Audiència Provincial de Madrid per l’increment presumptament il·lícit del seu patrimoni, Anticorrupció indicava que Rodrigo Rato hauria defraudat més de 8,5 milions al fisc. Per la seua banda, fonts pròximes a l’exbanquer van titllar ahir divendres d’“extrema” la posició del Ministeri Públic.Al sortir de la seu de l’Audiència Provincial, Rato es va referir a la investigació oberta en un jutjat de Tarragona per investigar Equipo Económico, el despatx fundat per l’exministre d’Hisenda Cristóbal Montoro, i va assenyalar que la posició del fiscal en cap d’Anticorrupció, Alejandro Luzón, d’“oposar-se a certes indagacions” és “escandalosa”. “Hi ha resistències inexplicables”, va advertir, abans d’apuntar que, si el deixen, provarà de personar-se en aquesta causa, en la qual apareix el nom de Rato. “L’únic que m’agradaria és que la Fiscalia Anticorrupció no intentés impedir aquesta investigació”, va concloure. El jutjat d’instrucció de Tarragona investiga si Equipo Económico va utilitzar les seues “influències” entre “alts càrrecs i funcionaris” d’Hisenda en benefici dels seus clients.