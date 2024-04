Pepe Vidal: «Em dic Pepe, però mai amb accent a la segona 'e'»

detail.info.publicated PER E. BAYONA detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’anomenem Josep o Pepe?

Podeu dir-me Pepe.

Amb accent a la segona?

Ha, ha, ha. No, això de cap manera.

Encara que té perfils en algunes, és vostè molt poc actiu a les xarxes socials, és per motius de salut?

No soc gaire de xarxes. És una decisió personal. No obstant, sí que moc en ocasions tuits i continguts d’Instagram sobre coses que es fan a l’ajuntament de Llavorsí [on és l’alcalde].

A Esquerra els passa una mica com a aquests influencers que tenen més admiradors que clients? Ho dic perquè, segons el CIS, els catalans els veuen com el partit que més defensa els interessos del país i millor entén la seua identitat però després els dona menys d’un 20% de vot.

La governança republicana va en bona direcció, a Catalunya i a les ciutats i els pobles, però hem d’aconseguir que tota aquesta gent vagi a votar-nos.

Vostè ha estat tècnic d’esports d’aventura. Caben més turistes al Pirineu?

El que volem és evitar que el turisme arribi a massificar-se com ocorre en altres llocs. Estem apostant per un turisme sostenible i de qualitat.

Al Pirineu hi ha ara ja prou aigua?

El Pirineu és la mare de l’aigua. La Noguera Pallaresa naix al pla de Beret, a la Pica d’Estats i a la Vall de Cardós, i això la converteix en un afluent molt potent que arriba al Segre i que tots sabem que després va a la Mediterrània sense que hi hagi opció que vagi cap a un altre lloc.

S’ha perdut res d’interessant algú que hagi estat fora de Lleida uns anys?

L’1 d’octubre [del 2017], aquell dia va suposar un abans i un després encara que no es van aconseguir els objectius que es buscaven. Ara l’objectiu és celebrar un referèndum mitjançant una fórmula pactada amb l’Estat.