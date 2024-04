Les protestes per la guerra de Gaza sacsegen les universitats dels EUA

Les universitats dels EUA afronten un clima de tensió, amb les manifestacions promogudes els últims dies per estudiants en defensa del poble palestí i per protestar contra la guerra a la Franja de Gaza.

La detenció d’almenys 250 estudiants dimecres a tres universitats nord-americanes (les de Texas, Sud de Califòrnia i l’Emerson College, a Boston) ha provocat que les protestes s’estenguin a més campus per tot el país. Així mateix, a la Universitat de Colúmbia, epicentre de les manifestacions universitàries en contra de la guerra, continuava ahir una de les almenys 20 acampades estudiantils que hi ha al país.En total, la policia nord-americana ha detingut més de 400 participants en aquestes manifestacions des del dia 17. La Casa Blanca no ha intervingut en aquest assumpte, més enllà d’encomanar a Douglas Emhoff, advocat i marit de la vicepresidenta, Kamala Harris, que emprengui converses amb les autoritats universitàries.Del seu costat, l’expresident Donald Trump ha carregat contra els manifestants i les seues concentracions, i ha arribat a assegurar que són pitjors que les marxes ultradretanes del 2017 a Virgínia. El president de Turquia, Recep Tayyip Erdogan, va titllar ahir de “feixista” la resposta de les autoritats dels EUA a les protestes.Els últims dies també la comunitat universitària s’ha mobilitzat en països com França i Austràlia, entre d’altres. Prop de 200 estudiants propalestins van bloquejar ahir el prestigiós centre universitari Sciences Po de París per exigir una reacció política i acadèmica davant les operacions militars israelianes a Gaza, que van qualificar de “genocidi”.D’altra banda, el Govern israelià s’ha mostrat disposat a una última ronda de negociacions amb Hamas abans d’envair la ciutat palestina de Rafah, si bé no ha cessat els seus atacs.

En un altre ordre de coses, l’exalcaldessa de Barcelona Ada Colau i l’exdiputat al Congrés Jaume Asens van tornar ahir a Barcelona des de Turquia, després dels retards perquè salpi la Flotilla de la Llibertat, la missió per portar 5.500 tones d’ajuda humanitària a bord de tres vaixells a Palestina. Colau va denunciar “pressions” d’Israel per impedir que la flotilla salpés.