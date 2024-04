El ministre d'Agricultura ucraïnès, arrestat per un cas de corrupció

El ministre d’Agricultura d’Ucraïna, Mikola Solski, va ser detingut ahir per ordre de l’Alt Tribunal Anticorrupció del país, l’endemà de presentar la seua dimissió al ser acusat d’apropiació indeguda de terrenys de propietat estatal per un valor de cinc milions d’euros. Solski va ser posat en llibertat sota fiança després de pagar 1,8 milions d’euros, xifra estipulada per l’esmentat tribunal, i continua de moment exercint els seus poders.

Tanmateix, Espanya enviarà a Ucraïna un conjunt de míssils antiaeris Patriot de llarg abast per reforçar les defenses davant de Rússia, segons va anunciar ahir la ministra de Defensa, Margarita Robles, després de les peticions de la UE per mobilitzar aquest tipus de material. Els EUA van anunciar que alliberaran 6.000 milions de dòlars d’ajuda militar a Ucraïna per augmentar l’accés de Kíiv a míssils Patriot i drons. Tot això mentre el secretari d’Estat dels EUA, Antony Blinken, va reclamar a la Xina que “no ajudi” Rússia amb el proveïment de components de Defensa, abans de reunir-se a Pequín amb el president del país, Xi Jinping.