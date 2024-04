El PSOE es conjura per evitar la marxa de Sánchez: "President, val la pena que guanyin els bons"

detail.info.publicated agències detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La plana major del PSOE s'ha conjurat aquest dissabte per evitar la marxa de Pedro Sánchez, que dimecres va anunciar que es donava cinc dies per decidir si deixava el càrrec. En una reunió del Comitè Federal que ha aplegat a centenars de persones a les portes de la seu del partit a Madrid, la vicesecretària general María Jesús Montero ha llançat una resposta pública a la carta on Sánchez deia que no sabia si volia seguir després dels atacs contra la seva dona, Begoña Gómez. "Et necessitem, necessitem al millor líder, al president més valent, enèrgic, decidit i humà. Sí, val la pena que guanyin els bons", ha dit Montero en un discurs on ha reivindicat també a la dona de Sánchez i ha fet una apel·lació al líder del PSC, Salvador Illa.