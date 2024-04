El PSOE fa pinya entorn de Sánchez i el PP postula ja Feijóo davant la possible dimissió

El PSOE està bolcat a mostrar tot el seu suport al president Pedro Sánchez des que dimecres va anunciar que s’agafa un període de reflexió–que acabarà dilluns– per decidir si continua com a cap de l’Executiu. Per aquesta raó ha decidit convertir el comitè federal d’avui en un acte de suport al secretari general en què els principals dirigents del partit llançaran missatges de suport perquè no presenti la dimissió. Tot mentre el PP ja es prepara per enfrontar-se a “tots els escenaris possibles”, mentre continua carregant contra el president i demanant que marxi.

Malgrat que en principi la cita estava convocada per ratificar la llista a les eleccions europees del 9 de juny, l’anunci per sorpresa de Sánchez ha trastocat els plans del partit. L’esdeveniment congregarà la plana major de la formació, per celebrar un acte multitudinari que expressi el suport total al seu líder, tant des de la direcció del partit com des de les bases, que es congregaran en una manifestació a les portes de la seu al carrer Ferraz.Aquest serà un comitè atípic per diverses raons. La primera, l’absència de Sánchez, que no hi acudirà al trobar-se immers en aquest període de reflexió que l’ha portat a cancel·lar tota la seua agenda pública. La segona és que totes les intervencions dels integrants del comitè s’emetran en obert, una cosa del tot inusual. Per ajudar a aquesta tasca, s’instal·laran pantalles gegants davant la seu del partit perquè les milers de persones que s’hi concentraran puguin seguir els discursos. Les federacions socialistes de tot Espanya estan mobilitzant les bases i posen a la seua disposició autobusos gratuïts per facilitar el trasllat a Madrid. El suport a Sánchez ha arribat també des de l’exterior. Ahir li va transmetre el seu suport, per exemple, el president brasiler, Lula da Silva.Mentrestant, la secretària general del PP, Cuca Gamarra, va denunciar ahir el “victimisme”, el “tacticisme” i la “podemització” del cap de l’Executiu i va subratllar que “el més greu” de la seua carta és com “criminalitza” jutges, mitjans de comunicació i oposició. I després d’acusar Sánchez de posar Espanya “en pausa” i sumir-la en la “vergonya” internacional, va recalcar que el líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, i el seu partit estan “preparats per tornar a Espanya” una política “a l’altura dels espanyols” davant de l’“infantilisme” del president del Govern central.

Estava fixat per ratificar les llistes europees, però la reunió per fer-ho s’ajorna fins dimarts

El ministre d’Exteriors, Manuel Albares, va llançar ahir un missatge de suport al president Pedro Sánchez des de Lleida, on es trobava de visita institucional. “L’assetjament polític i mediàtic que han patit Sánchez i la seua família degrada la nostra democràcia. No es pot tolerar que primer hagin atacat la seua persona, intentant deshumanitzar-lo, i com que no l’han pogut tombar hagin optat per tirar per una via roïna i dirigir l’atac a la seua família”, va asseverar en una atenció a mitjans en la qual també va donar suport al candidat socialista a les eleccions catalanes, Salvador Illa. “Representa la bona política, que és molt necessària en moments com el que vivim”, va defensar Albares.

Durant el transcurs de la seua visita, el ministre d’Exteriors es va reunir amb diferents empresaris del territori i, al costat de l’alcalde de la ciutat, Fèlix Larrosa, el tinent d’alcalde d’Acció i Innovació, Carlos Enjuanes, i el regidor de Cooperació, Jackson Quiñónez, van rebre un grup de joves que ha participat en el projecte Joves Solidaris. En aquest encontre van poder compartir amb el ministre i la resta d’autoritats les seues experiències sobre un viatge que van portar a terme Gàmbia, fruit d’un conveni de col·laboració entre la Paeria i l’ONG Alpicat Solidari.El conveni està lligat al desenvolupament del projecte Joves Solidaris, que s’executa juntament amb l’alumnat de l’INS Manel de Montsuar. Aquest projecte educatiu vol servir per lluitar contra els estereotips i conscienciar els joves sobre les causes i les conseqüències de la pobresa i les desigualtats. Per això, es dona l’oportunitat als alumnes de quart d’ESO d’embarcar-se en aquesta experiència immersiva. L’alcalde també va rebre ahir l’expresident del Govern José Luís Rodríguez Zapatero, que es va desplaçar a Lleida per participar a un acte de campanya del PSC al costat del candidat al 12M, Salvador Illa, i el cap de llista per Lleida, Òscar Ordeig (més informació a la pàgina 11).

Hazte Oír es querella també contra Begoña Gómez

L’associació ultradretana Hazte Oír va presentar ahir una querella contra Begoña Gómez, l’esposa del president del Govern espanyol, per un presumpte delicte de tràfic d’influències. La denúncia es va registrar davant del jutjat d’instrucció 41 de Madrid, el mateix tribunal que dimecres ja va obrir diligències pel mateix càrrec arran d’una denúncia similar de Manos Limpias. Segons l’entitat, la seua querella complementa les tres denúncies prèviament presentades contra Gómez davant de la Fiscalia Europea, la Fiscalia General de l’Estat i l’Oficina Europea de Lluita contra el Frau.Per la seua part, el sindicat ultra Manos Limpias va entregar al jutge que ha obert diligències contra Begoña Gómez, pels presumptes delictes de tràfic d’influències i corrupció en els negocis, un informe en relació amb quatre contractes per import de 10,2 milions d’euros que va adjudicar l’ens públic Red.es a la mercantil de l’empresari Carlos Barrabés, Innova Next SL del qual diu podria desprendre’s “irregularitats”.