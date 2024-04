El suport a Sánchez centra el primer gran acte del PSC a Lleida, amb Illa i Zapatero

El PSC va obrir ahir a Lleida la campanya per a les eleccions catalanes amb un clar missatge de suport a Pedro Sánchez i una crida a la “mobilització” i a la “resistència col·lectiva” davant de la possibilitat que dimiteixi després de la investigació oberta per un jutjat sobre la seua dona, Begoña Gómez. Els socialistes van marcar múscul a l’omplir la sala Martina Castells de la Llotja, que va comptar amb la presència de l’expresident del Govern central José Luis Rodríguez Zapatero; el candidat per al 12M, Salvador Illa; el de Lleida, Òscar Ordeig; la número dos, Judith Alcalà, i l’alcalde de la ciutat, Fèlix Larrosa, entre d’altres.

“Com més pressionin i desqualifiquin, més ens mobilitzarem per defensar companys de bé”, va assegurar Zapatero en relació amb el període de reflexió obert per Sánchez, l’assumpte que eclipsa els primers dies de campanya. Va afirmar que els catalans “tenen l’oportunitat d’un PSC i d’un president com Salvador Illa que vol unir” alhora que va enaltir de Catalunya els seus valors culturals, de pacifisme, cooperació i igualtat. El que va ser president del Govern central entre els anys 2004 i 2011 es va mostrar “tan il·lusionat en la defensa de Sánchez i de la candidatura d’Illa” com quan va iniciar la seua trajectòria política “per guanyar José María Aznar i Mariano Rajoy”. Pel que fa a Illa, va instar a la mobilització contra la política entesa com “una ocupació al preu que sigui del poder” i va criticar que “els de la dreta” el qualifiquin d’independentista mentre que els independentistes el titllen d’“espanyolista”. El líder del PSC a Catalunya va afirmar que “Lleida serà decisiva, pot marcar la diferència” i va explicar que van escollir la capital de Ponent per fer el primer míting perquè és aquí on els socialistes han dissenyat la “política de la mà estesa”. En clau lleidatana, va lamentar l’estat de l’Eix Pirinenc i va celebrar que a la demarcació el seu partit hagi recuperat alcaldies de capitals importants com Balaguer, Cervera o Tremp, a més de la ciutat de Lleida i altres municipis “igual d’importants”.Per la seua part, Ordeig va criticar la falta d’inversió del Govern en matèria de regadius, renovables o escoles rurals. Va dir que el PSC té clares les actuacions per aconseguir les millores que necessita la ciutadania alhora que va demanar a Sánchez que segueixi al capdavant dels socialistes. Van assistir a l’acte a la Llotja destacades figures del PSC a Lleida com els exalcaldes Àngel Ros i Antoni Siurana, a més de l’àmbit estatal com el ministre José Manuel Albares o el secretari general d’Units per Avançar, Ramon Espadaler.