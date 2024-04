Aragonès i Puigdemont centren els seus atacs a Illa

El president i candidat d’ERC a la reelecció, Pere Aragonès, i l’expresident i cap de llista de Junts, Carles Puigdemont, van arremetre ahir contra el líder del PSC, Salvador Illa, en un moment d’incertesa marcat pel termini de reflexió de Pedro Sánchez, que demà revelarà el seu futur al capdavant de la Moncloa (vegeu la pàgina 24).

Aragonès va demanar a la ciutadania mobilització per aconseguir una “clara majoria” d’esquerres a Catalunya i va advertir que el PSC podria acceptar els vots del PP per governar, com va ocórrer a l’ajuntament de Barcelona amb Jaume Collboni. A més, va criticar Illa per la falta d’execució pressupostària a Catalunya en els anys en què el PSOE ha governat Espanya.Des d’Argelers, a la Catalunya Nord, Puigdemont va carregar contra el candidat del PSC per “anar-se’n a Madrid a rebre instruccions del PSOE”, i va denunciar “una ofensiva intensa per espanyolitzar la campanya” catalana. “Això no va del futur del PSOE”, va assegurar, abans de reivindicar que “no podem posar-nos al servei de cap partit espanyol, com està fent avui el candidat socialista”. “No acceptarem que ens despistin. Esperen una reacció i la tindran en forma de vots”, va concloure, davant d’un públic que hi va anar en autocars des del Barcelonès i el Baix Llobregat.Illa, que al matí va interrompre momentàniament la campanya per acudir al comitè federal del PSOE a Madrid, va reprendre la seua agenda a la tarda a Reus, on va defensar que “Catalunya està millor que fa uns anys en matèria de convivència”.El candidat del PP, Alejandro Fernández, va demanar el vot a la seua formació per tirar Sánchez i Puigdemont “a la paperera de la història”.

