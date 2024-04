Clam per la llengua en la diada del País Valencià

Milers de persones, segons Acció Cultural del País Valencià, van marxar ahir per la capital valenciana per commemorar la diada del País Valencià, que un any més va servir per reivindicar el valencià i protestar contra les mesures de PP i Vox a la Generalitat valenciana en matèria lingüística i de memòria democràtica. Els manifestants van participar en una marxa sota el lema País Valencià: llengua, cultura i futur i s’hi van sumar altres entitats com Escola Valenciana o Plataforma per la Llengua, que van denunciar “l’atac a la llengua del Govern de PP i Vox”.

D’altra banda, la vicepresidenta de la Generalitat de Catalunya, Laura Vilagrà, es va reunir amb els pares de Guillem Agulló, el jove assassinat per un grup d’ultres el 1993, i va afirmar que el Govern català “custodiarà temporalment” el Premi Guillem Agulló, que PP i Vox han decidit eliminar.