Més de 500 detinguts en les marxes per la pau a Gaza

Les protestes en contra de la guerra a la Franja de Gaza s’han estès ja a unes 60 universitats dels EUA amb més de 500 detinguts els últims dies, un moviment que incrementa la pressió sobre el president nord-americà, Joe Biden, perquè retiri el seu suport a Israel. Des que fa una setmana la policia va intentar desallotjar una acampada a favor del poble palestí al campus de la Universitat de Colúmbia a Nova York, el moviment de protesta ha sacsejat gran part de les universitats nord-americanes, amb protestes en què s’han detingut més de 500 persones, la majoria estudiants.

La Policia va detenir ahir un centenar de manifestants participants en una acampada propalestina a la Universitat Nord-Oriental de Boston. “Els estudiants que tenien un carnet vàlid de la Nord-oriental han estat posats en llibertat i seran sotmesos a expedients disciplinaris dins de la universitat i no hi haurà mesures legals. Els qui s’han negat a identificar-se han estat detinguts”, va anunciar la universitat, que va denunciar que aquestes manifestacions violen el codi de conducta estudiantil. Amb tot, els activistes que participen en aquestes marxes defensen que “som estudiants pacífics”. “No volem que es perdin vides innocents. No volem que morin nens i que siguin enterrats en fosses comunes”, va recalcar una estudiant en declaracions a la cadena CBS.Fiscalia va desestimar els càrrecs presentats contra 57 estudiants de la Universitat de Texas que aquesta setmana van ser arrestats per suposada entrada il·legal al campus.Mentrestant, Israel continua bombardejant l’enclavament palestí i Hamas va confirmar que ha rebut l’última proposta de Tel-Aviv per a un alto el foc. “Anem de debò quan parlem de l’alliberament dels presoners (ostatges israelians), però la falta de progressos en les negociacions es deu a la intransigència israeliana”, va assegurar. El braç armat del grup islamista va publicar un nou vídeo amb imatges de dos ostatges, que demanen a Israel negociar un acord per al seu alliberament.