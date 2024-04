Vilalta promet aprovar l'Estatut del Municipi Rural

La candidata d’ERC per Lleida, Marta Vilalta, va assegurar ahir en un acte a Artesa de Lleida que la seua formació és “la garantia de la defensa dels municipis, que tinguin oportunitats i siguin vius, i també garantirem el seu futur”. La consellera d’Igualtat, Tània Verge, va remarcar que una peça clau per assegurar un abans i un després per als municipis rurals “és l’Estatut del Municipi Rural que des d’ERC garantim que serà la primera llei que registrarem al Parlament perquè es pugui implementar com més aviat millor” per donar més oportunitats i serveis a aquestes poblacions. Vilalta va recordar que s’ha elaborat amb entitats ruralistes de Lleida i Catalunya i que “serà una realitat com més aviat millor”. Així mateix, el president d’ERC, Oriol Junqueras, va participar en un acte de campanya a la Seu d’Urgell.