Carrizosa: “Els votants de Cs no es deixen trair”

“El PP i el PSC utilitzaran els catalans com a moneda de canvi.” Així ho va dir ahir el candidat de Ciutadans a la Generalitat, Carlos Carrizosa, durant la seua visita a la Feria de Abril de Lleida. Carrizosa va replicar al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que va demanar el suport dels que el 2017 van votar Cs, dient que “el vot de Ciutadans és el d’aquells catalans que saben en qui poden confiar i que no es deixen trair”.

Així mateix, va alertar que Feijóo ha entrat en “mode pactes d’investidura i està buscant acostaments amb el separatisme a Catalunya”. “Feijóo necessita els vots aquí per reforçar el seu projecte nacional, per tornar a utilitzar els catalans com a moneda de canvi per arribar a la Moncloa.”Per la seua part, el candidat de Cs per Lleida, Isaac Caballero, va criticar la falta d’inversió en la província.