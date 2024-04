El CIS dona una victòria al PSOE sobre el PP de 9,4 punts després de la carta de Pedro Sánchez

detail.info.publicated efe

El Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS) ha difós aquest dilluns una enquesta "flaix" sobre la carta en la qual el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, anunciava que reflexionaria sobre el seu futur polític en la qual situa el PSOE com a guanyador en unes eleccions en les quals trauria 9,4 punts al PP.

El mostreig capgira l’últim baròmetre del CIS del mes d’abril, quan els populars guanyaven amb un 33,5 per cent dels vots, després d’escurçar els socialistes l’avantatge i situar-se a un punt del partit liderat per Alberto Núñez Feijóo.

Ara, en un estudi amb una mostra més reduïda de 1.809 entrevistes telefòniques realitzades divendres passat, l’estimació de vot per al PSOE seria del 38,6 per cent dels sufragis, a gran distància d’un PP que es quedaria en el 29,2 per cent.

Vox seria la tercera força amb l’11 per cent del vot estimat (10,1 al baròmetre d’abril) i Sumar perdria suport, ja que aquesta enquesta li concedeix un 7,2 per cent quan al baròmetre mensual obtenia el 8,2 per cent.

Podem també perd suport, en caure del 3,1 per cent al 2,6, mentre que els independentistes de Junts seguirien igual, amb l’1,4 per cent, i ERC perdria dos desenes fins a l’1,2 per cent.

Els partits polítics bascos també perden suports, que en el cas del PNB passen de l’1 per cent al 0,5, i en EH Bildu, del 0,9 per cent al 0,6.

Un 36% dels espanyols creia que Sánchez havia de seguir i un 21% dimitir, segons el CIS

El 36,7 per cent dels espanyols pensava divendres passat que el cap del Govern, Pedro Sánchez, hauria d’explicar "què havia passat" i continuar al capdavant de l’Executiu, un 23,6% que havia de convocar eleccions i un 20,9% que hauria de dimitir. L'estudi revela a més que un 11,7% considerava que Sánchez s’havia de sotmetre a una qüestió de confiança en el Congrés.

El 44,6% no dona suport al "gest" i l’"actitud" del president de fer-la pública, davant un 43,1% que sí que li dona suport; un 41,1% considera que "té raó" en el que planteja i un 38,8% que no la té.

A més, un 52,8% assegura que "la vida política s’està convertint en molt dura i insuportable" si bé el 32,5% pensa que "això és així però només en alguns aspectes però no tant en d’altres" i un 5% nega aquesta premissa per la qual pregunta el centre dirigit per José Félix Tezanos.

D’altra banda, el 48,2% opina que "l’obertura d’una causa judicial per una causa particular contra la seua dona, Begoña Gómez" és "una manera de posar-se amb Pedro Sánchez i intentar fer-li mal".

Un 30,5% creu tanmateix que està "justificada" l’obertura de diligències contra Begoña Gómez, mentre que el 6,5% afirma no tenir prou informació sobre el cas.

Respecte a la missiva per si mateix, donada a conèixer pel president en la tarda de dimecres passat, el 83,8% sabia de la seua existència, un 27% l’havia llegit i el 58% coneixia el seu contingut. No sabia res de la carta de Sánchez el 14% dels entrevistats.