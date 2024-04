«Els que venen al meu poble són migrants i veïns»

detail.info.publicated PER E. BAYONA detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Vostè és alcaldessa de l’Albi, un poble que és conegut per les seues fires del caragol i del vi.

El producte de l’Albi és l’oli, amb una cooperativa i dos trulls. La fira del caragol la fem perquè és el nostre sobrenom, però no és un producte principal. Tenim El Caragol, la font del Caragol i la colla grallera Tropa del Caragol.

D’on els ve, doncs, aquest malnom?

Expliquen que es veia una cosa que brillava al campanar de l’església. Pensaven que era or i va resultar que era bava de caragol.

Hi ha alguna fórmula perquè la gent desitgi quedar-se als pobles?

A l’Albi es manté la població. Des que jo era petita haurem perdut un centenar de veïns, però s’ha equilibrat gràcies a la gent que ha vingut de fora. Sense els migrants, del Marroc i de Romania sobretot, i alguns de la ciutat, hauríem baixat molt més.

I aquests que venen, són veïns?

Són migrants i veïns. Aquí no hi ha debat. Ens trobem tot bé i no hi ha problemes amb ningú. Si jo me’n vaig a Barcelona seguiré sent de les Garrigues, no? Cadascú ve d’on ve i no hi ha problema.

I com ho fan perquè es quedi la gent?

Amb serveis, com l’escola i un centre de gent gran, i fent amb les associacions un poble dinàmic en el qual la gent es vulgui quedar a viure.

Se la veu preocupada pel món rural.

Els pobles es buiden perquè falten coses bàsiques com una botiga o un metge cada dia. La gent se’n va perquè no es pot guanyar la vida ni té serveis. I per als pagesos cal implementar polítiques que els facin la vida més fàcil, no més complicada. La gent està enfadada amb raó. La Catalunya rural no és un parc temàtic per visitar-lo el cap de setmana sinó un lloc on viure, treballar i tenir un projecte vital.