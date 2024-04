Illa diu que Junts i ERC governen “d'esquena als ajuntaments”

El líder del PSC i candidat a la Generalitat, Salvador Illa, va prometre ahir que, si és president del Govern, impulsarà un “gran pacte amb els municipis” per treballar “de costat” per a la millora dels serveis públics. A Santa Coloma de Gramenet, juntament amb el ministre d’Indústria i Turisme, Jordi Hereu, i la portaveu del PSC i alcaldessa de la ciutat, Núria Parlon, Illa va assegurar que els últims governs independentistes ha estat “deu anys d’esquena” als ajuntaments i al món municipal. “Per què aquesta reticència al món municipal en lloc d’aprofitar l’enorme potencial que té”, va qüestionar el líder del PSC, i va assegurar que “posarem els serveis públics al capdavant, com a primera prioritat de la Generalitat, amb un gran pacte amb els municipis.” Va subratllar que no hi ha una “altra manera de resoldre” problemes com l’habitatge, la seguretat, l’educació o la sanitat que treballant amb els ajuntaments.

Illa va recordar, en aquest sentit, que va ser justament a Santa Coloma on es va impulsar aquest model d’immersió lingüística, per part de famílies procedents d’altres punts d’Espanya. “No és fútil, és molt important i molt simbòlic, recordar que va ser aquí a Santa Coloma on es va començar el procés d’immersió, per part dels que veníeu d’altres indrets d’Espanya que vau dir volem aprendre el català”, va indicar, i va recalcar que els migrants no han posat en risc la identitat de Catalunya sinó que l’han “enriquit i enfortit”.