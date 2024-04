El papa viatja a Venècia i demana una gestió del turisme sostenible

El papa va viatjar ahir a Venècia, en el seu primer desplaçament fora de Roma en set mesos, des d’on va alertar que amb el canvi climàtic podria deixar d’existir i va demanar una gestió del turisme sostenible. “Venècia és una amb les aigües sobre les quals s’aixeca, i sense la cura i la protecció d’aquest marc natural podria fins i tot deixar d’existir”, va assegurar el pontífex en l’homilia de la missa que va presidir a la plaça de Sant Marc. Francesc va viatjar a Venècia per visitar durant tot just cinc hores aquesta ciutat i el pavelló de la Santa Seu en la 60 Biennal d’Art. “Si avui mirem aquesta ciutat de Venècia, admirem la seua bellesa, però també estem preocupats pels molts problemes que l’amenacen”, va manifestar davant dels 10.500 fidels que van acudir la missa. Va anomenar el canvi climàtic com una amenaça perquè “impacta les aigües de la llacuna” sobre les quals s’erigeix o “la fragilitat de les construccions i els seus béns culturals” i patrimoni. Per això, va demanar que Venècia sigui “un signe de bellesa accessible a tothom, una terra que fa germans”. També va denunciar “la dificultat de crear un ambient a mida de l’home a través d’una adequada gestió del turisme”.

El papa va visitar la penitencieria femenina de l’illa de la Giudecca i va saludar les recluses al pati del centre. “Estimades germanes, avui tots sortirem més rics d’aquí. Pot ser que qui sortirà més enriquit seré jo”, va dir a les recluses, visiblement emocionades. Va lamentar “la duresa” de la presó pels “problemes d’amuntegament, la falta d’infraestructures i recursos i els casos de violència” però va defensar la seua conversió “en un lloc de renaixement moral i material”. Per això va considerar “fonamental” oferir als detinguts “instruments i espais de creixement humà, espiritual, cultural i professional per posar les bases de les seues reinsercions”.Venècia ha estat la primera destinació del papa Francesc aquest 2024 fora del Vaticà, després de visitar al setembre Marsella i cancel·lar al novembre la seua presència en la cimera del clima COP 28 de Dubai per problemes de salut. Amb tot, el papa, de 87 anys, té al davant un viatge a Àsia del 2 al 13 de setembre.