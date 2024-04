Allau de crítiques a Salvador Illa per dir “Lérida” i no Lleida en un míting

El presidenciable del PSC, Salvador Illa, va rebre una allau de crítiques després de referir-se a Lleida com “Lérida” en un míting diumenge passat a Santa Coloma de Gramenet. El mateix Illa es va disculpar ahir per un “lapsus” que va atribuir al cansament (vegeu el desglossament), però la majoria de partits ja havien aprofitat aquesta relliscada per qüestionar el candidat socialista en declaracions públiques i en xarxes socials.

Des de les files de Junts, el presidenciable, Carles Puigdemont, va dir que “el PSC creu que menyspreant el català s’emportarà els vots de Cs que li falten per aconseguir la presidència”. La cap de llista per Lleida, Jeannine Abella, va valorar que “un candidat a la presidència de la Generalitat que digui “Lérida” reflecteix el que som per als que es fan anomenar PSC”.

La número u d’ERC per Lleida, Marta Vilalta, va afirmar que “un candidat que diu “Lérida” hauria de quedar descartat per ser president”. Des de la CUP, l’exdiputat de la CUP per Lleida Pau Juvillà va recordar la campanya dels anys setanta “El nom és Lleida” i va dir que Illa l’havia “fet trossos”, mentre que la número u dels comuns a Lleida, Elena Ferre, va dir que “no es diu ni Lérida, ni Salvador Isla. El català i la memòria es defensen a tot arreu. El que ha fet Salvador Illa és impresentable”.

“Un candidat que vol presidir la Generalitat i representar tots els catalans no pot dir Lérida!”, va exclamar a les xarxes l’alcalde de la Granja d’Escarp i secretari general d’Impulsem, Manel Solé. A les crítiques des de partits polítics es van afegir les de nombroses persones i entitats que van expressar el seu rebuig del topònim Lérida al llarg de la jornada. Val a recordar que Lleida és la denominació oficial a tot Espanya des de l’any 1992.