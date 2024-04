Un dia més amb un elefant a la campanya

El president del Govern central, Pedro Sánchez, va tornar a convertir-se un dia més en el protagonista d’una campanya electoral en la qual la resta de qüestions han quedat difuminades des que el cap de l’Executiu decidís poc abans del seu inici prendre un temps de reflexió. Per això ahir l’independentisme acusava el socialista d’orquestrar tota aquesta operació amb finalitats “electoralistes”, per influir a la campanya catalana. Per aquest motiu, ERC va decidir denunciar davant de la Junta Electoral Central (JEC) la compareixença en la qual Sánchez va anunciar que continuava al càrrec, l’enquesta “flaix” del CIS que preguntava sobre la seua carta i l’entrevista que va oferir ahir a la nit a TVE –una cita que va denunciar també el PP i que la JEC no va cancel·lar– al considerar que els tres elements representen un “ús electoralista del càrrec”. La JEC sí que ha expedientat Sánchez per elogiar Salvador Illa en un viatge oficial a Doha. Davant del “vodevil” del president amb la seua decisió, el secretari general de Junts+, Jordi Turull, va reclamar una “resposta en clau catalana” a les urnes i apujant el to contra el PSOE va denunciar el seu victimisme. “És necessari recordar els GAL? L’aplicació del 155? Les porres i els cops de toga als catalans?”, va dir. En aquesta línia es va pronunciar la candidata de la CUP, Laia Estrada, que va denunciar que el president “critiqui unes clavegueres de l’Estat que va utilitzar quan li va interessar”, a l’“infiltrar policies en l’esquerra independentista i en els moviments socials”. Mentrestant, des dels comuns, la seua candidata, Jéssica Albiach, va valorar la decisió de Sánchez de no dimitir, però el va apressar a prendre mesures per acabar amb la instrumentalització de la Justícia, com derogar la llei mordassa i renovar el Consell General del Poder Judicial sense el PP. D’altra banda, el candidat a les europees, Jaume Asens, el va acusar de “mirar cap a un altre costat” amb casos de lawfare contra altres polítics. El candidat del PP, Alejandro Fernández, en línia amb les declaracions d’altres de populars, el va acusar de voler dirigir la justícia.“Per a Sánchez no són els jutges els que poden condemnar Puigdemont o processar la seua dona: això només ho pot decidir ell, i ningú més que ell.” Cs el va acusar de “no voler deixar anar el poder” i Salvador Illa va celebrar la seua tornada. “Espero que se sumi a la campanya”, va dir.