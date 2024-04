Una dona mata el seu fill de 6 anys i s'intenta suïcidar

Un nen de sis anys d’edat va morir ahir presumptament en mans de la seua mare, una dona de 32 anys, que es va intentar treure la vida després i que es troba ingressada en un centre hospitalari sota custòdia policial a Jaén. Els fets van succeir cap a les nou del matí quan un altre fill de la dona, de 17 anys d’edat, va donar la veu d’alarma després d’entrar a l’habitació de la seua mare i trobar-se el cadàver del nen i a ella ferida de gravetat amb talls en braços i cames.

Fins al lloc es van traslladar diverses patrulles de la Policia Nacional i efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques, que no van poder fer res per salvar la vida del petit que, a falta dels resultats de l’autòpsia, hauria mort asfixiat. La dona, per la seua part, va ser traslladada a l’hospital, on s’està arrestada per un presumpte delicte d’homicidi.

Detingut a Manacor per incendiar una finca i presumptament assassinar la seua mare i el seu germà

Els investigadors del cas manté obertes totes les línies d’investigació, però la que cobra més força és la d’un intent de suïcidi de la mare, que abans hauria acabat amb la vida del fill petit. Al domicili es va localitzar un ganivet de cuina amb restes de sang i una bossa de plàstic.L’ajuntament de Jaén va decretar dos dies de dol oficial en senyal de dol pel menor.

A Mallorca, un home de cinquanta anys va ser detingut ahir com a sospitós del doble homicidi de la seua mare i un germà en una finca rústica a Manacor. Els fets van ocórrer cap a les 9 del matí quan una trucada va alertar els Bombers d’un incendi a la zona de l’arbreda de la finca, on l’arrestat vivia amb la seua mare i el germà. Durant la intervenció els efectius van trobar un cadàver i durant la tarda d’ahir en buscaven un altre, que sospitaven que podria ser a l’interior de l’habitatge, també incendiat.

La policia sospita que el detingut, que es trobava molt alterat, hauria pogut acabar amb la vida de la seua progenitora i el seu germà i posteriorment haver provocat l’incendi per amagar el crim.