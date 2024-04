Sánchez: “He decidit continuar”

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, va comunicar ahir que ha decidit continuar al capdavant de l’Executiu “amb més força encara” després del període de reflexió que s’havia pres en els darrers cinc dies davant del que considera una campanya d’assetjament malintencionat contra ell i la seua dona. Sánchez va fer aquest anunci en una declaració institucional a la Moncloa aclarint així la incògnita sobre la possibilitat que presentés la dimissió i després de traslladar-se al Palau de la Zarzuela per comunicar el rei la seua decisió.

“He decidit continuar amb més força encara al capdavant de la Presidència del Govern d’Espanya”, va subratllar, i va posar èmfasi en el fet que la decisió “no suposa un punt i seguit”. “És un punt i a part, els ho garanteixo”, va recalcar abans de mostrar el compromís de treballar “sense parar, amb fermesa”, per la regeneració pendent i l’avenç i la consolidació de drets i llibertats.

Per a Sánchez, només hi ha una manera de revertir “aquesta situació” i és que la majoria social “com ha fet aquests cinc dies es mobilitzi en una aposta decidida per la dignitat i el sentit comú posant fre a la política de la vergonya que fa massa temps que patim”. Va subratllar que el pas que ha fet és per motius personals, però són –va dir– motius que tothom pot entendre i sentir com a propis perquè “responen a valors troncals d’una societat solidària i familiar com és l’espanyola”. I va assegurar que això no va del destí d’un dirigent particular, això –va apuntar– és el de menys. “Es tracta de decidir quin tipus de societat volem ser”, va afegir, abans d’assegurar que Espanya necessita una “reflexió col·lectiva” que ja ha començat a fer en aquests cinc dies.Per a Sánchez, Espanya fa “massa temps que deixa que el fang colonitzi impunement” la vida política, “contaminant-nos de pràctiques tòxiques inimaginables” fa tot just uns anys. “La meua dona i jo sabem que aquesta campanya de descrèdit no pararà. Fa deu anys que la patim”, va indicar, abans d’insistir en la seua determinació de seguir i d’agrair “de cor” les mostres de solidaritat i d’empatia que han rebut de tots els àmbits socials. Sánchez va agrair, a més, de manera especial, al seu “estimat partit socialista” el suport d’aquests dies i va tornar a apel·lar “a la consciència col·lectiva de la societat espanyola” per tornar a ser “exemple i inspiració per a un món convuls i ferit”.Després d’aquesta declaració institucional, sense periodistes, Sánchez va ser entrevistat a la Televisió Espanyola en hora de màxima audiència després del Telenotícies de la nit. Va insistir que l’obertura d’una investigació judicial arran de la denúncia del sindicat ultra Manos Limpias contra la seua dona, Begoña Gómez, va ser la gota que va vessar el got. Però també va assegurar després de publicar la carta dirigida a la ciutadania, que la primera persona que li va dir que no dimitís va ser la seua dona. “Però havia de fer aquesta reflexió personal, íntima, perquè portava 10 anys sense parar i necessitava pensar si val la pena”, va dir. Va insistir que no es pot confondre “llibertat d’expressió amb llibertat de difamació” i va dir ser conscient que l’assetjament que afirma patir des de fa deu anys “augmentarà, no pararan”, al·ludint al que qualifica com a “fàbrica del fang”. “Estem davant d’una oposició destructiva i mitjançant la intimidació pretén imposar una agenda regressiva”, va asseverar. Va incidir que fa cinc anys que el Consell General del Poder Judicial està caducat, i va acusar el PP d’aquest “segrest”. Amb tot, va dir que trucarà al líder popular, Alberto Núñez Feijóo, i es va mostrar obert a dialogar amb tots els líders polítics.

Els partits polítics no van estalviar ahir crítiques a l’actuació de Pedro Sánchez, amb un líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que parlava d’“obra de teatre”, en la línia del president i candidat d’ERC a la reelecció, Pere Aragonès, que titllava de “comèdia” la posada en escena dels últims cinc dies del líder del PSOE. Junts no es va quedar enrere i va censurar el “tacticisme” que ha vist en l’inquilí de la Moncloa.

Núñez Feijóo va acusar Sánchez de voler “colar un canvi de règim per darrere” i fins i tot “utilitzar” el rei en la seua “obra de teatre”. Després de descartar presentar una moció de censura en aquest moment i per a la qual no té prou suports, va denunciar que continuï sense donar explicacions als espanyols sobre el cas Koldo i les informacions que afecten el seu entorn familiar, una cosa que veu “impròpia en un país democràtic”. “El seu projecte s’ha acabat i pot prolongar l’agonia i la decadència, però no serà més que això, agonia i decadència”, va dir en una compareixença a la seu del PP, on va llançar en cara al president del Govern que, després d’aquesta “simulació de dimissió”, “no hagi assumit les seues responsabilitats” i “s’agafi al comodí de dreta i ultradreta” que, segons el seu parer, “utilitza sempre com a avançament dels seus pròxims excessos”. Sobre una eventual reforma del Poder Judicial, Feijóo va assegurar que Sánchez li va garantir fa uns mesos que “en cap cas no canviaria les majories” per renovar el CGPJ.Pere Aragonès va titllar de “comèdia”, de “cortina de fum”, d’“acte electoral” i de “maniobra personalista” el període de reflexió de cinc dies de Sánchez per madurar la seua decisió, fins culminar en “una performance en forma de sermó” en la qual no ha posat sobre la taula “cap proposta concreta”. Davant d’aquesta “sobreactuació absolutament desproporcionada”, que segons la seua opinió no ha estat “honesta”, va desafiar Sánchez a prendre la iniciativa per “combatre a la ultradreta”, un cop s’ha constatat que “la democràcia espanyola és de mala qualitat”. El secretari general de JxCat, Jordi Turull, va denunciar la “greu irresponsabilitat” que suposa utilitzar les emocions com ho ha fet Sánchez, per “tacticisme electoral” i per “interferir” en les eleccions del 12-M.El portaveu del PNB al Congrés, Aitor Esteban, va donar per acabat l’episodi “insòlit” i “innecessari” viscut des de divendres passat. Per a Aitor Esteban “hi ha moltes coses a fer” i és al que el PNB “es dedicarà”. La portaveu d’EH Bildu al Congrés, Mertxe Aizpurua, va assegurar que “és moment d’actuar i posar-se ferms davant la dreta reaccionària en tots els seus vessants” amb “una agenda democratitzadora valenta”.Vox, que ha demanat al jutge que li deixi acusar Begoña Gómez en la causa per presumpte tràfic d’influències, creu que “la fugida endavant” de Sánchez “reafirma el seu cop” i vaticina que “el pitjor està per arribar”, segons el seu líder, Santiago Abascal. A més, demana al Partit Popular que “trenqui” amb el PSOE.

El 36,7% dels espanyols pensava divendres que Pedro Sánchez hauria d’explicar “els fets” i continuar al capdavant de l’Executiu, un 23,6% que havia de convocar eleccions i un 20,9% que hauria de dimitir, segons una enquesta llampec del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS). A més, un 11,7 per cent considerava que Sánchez s’havia de sotmetre a una qüestió de confiança al Congrés. El CIS va preguntar pels principals arguments del contingut de la carta, i conclou que el 44,6% no dona suport al “gest” i l’“actitud” del president de fer-la pública, davant d’un 43,1% que sí que li dona suport; un 41,1% considera que “té raó” en el que planteja i un 38,8% que no la té.

D’altra banda, el 48,2% opina que “l’obertura d’una causa judicial per una causa particular contra la seua dona” és “una manera de ficar-se amb Pedro Sánchez i intentar fer-li mal”. Un 30,5% creu tanmateix que està “justificada” l’obertura de diligències contra Begoña Gómez, mentre que el 6,5% afirma no tenir prou informació sobre el cas.

A més, el CIS situa el PSOE com a guanyador en unes eleccions en les quals trauria 9,4 punts al PP i capgira l’últim baròmetre del mes d’abril. L’estimació de vot per al PSOE seria del 38,6 per cent, a gran distància d’un PP que es quedaria en el 29,2%. Vox tindria l’11% i Sumar es quedaria amb un 7,2%.Per la seua part, Junts seguiria igual, amb l’1,4 per cent, i ERC es deixaria dos desenes fins a l’1,2 per cent.

Els ministres i el PSOE respiren alleujats mentre que Sumar demana reformar el Poder Judicial

Després de cinc dies d’incertesa i de promoure mobilitzacions i mostres de suport a Pedro Sánchez per fer que es decantés per continuar, els ministres del PSOE, la cúpula del partit i els seus barons respiraven ahir alleujats arran de l’anunci del seu líder indiscutible. De fet, la possibilitat que renunciés a continuar havia disparat les conjectures de qui podria asseure’s al capdavant del Consell de Ministres, encara que fos de forma interina, i havien sonat diversos noms davant la falta d’un relleu clar. Des de la vicepresidenta Maria Jesús Montero a l’expresident José Luis Rodríguez Zapatero, passant per la ministra Pilar Alegría. El ministre de Transport, Óscar Puente, va dir que “la lluita ha de continuar”, mentre que la de Defensa, Margarita Robles, també va animar a “continuar treballant”. Montero va lloar la “valentia” i “humanitat” de Sánchez i que segueixi endavant.El soci de Govern, Sumar, amb Yolanda Díaz al capdavant, no es conforma que Pedro Sánchez hagi decidit seguir al capdavant del Govern de coalició i exigeix anar molt més enllà que el que es va pactar en l’acord d’investidura, posant ja sobre la taula una reforma del Poder Judicial, sense negociar-ho amb el PP, i derogar la llei mordassa.Mentrestant, el president del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, veu “desproporcionada” la reacció de Pedro Sánchez de donar-se cinc dies per reflexionar si seguia en el càrrec de president del Govern després que un jutge obrís diligències per una denúncia contra la seua dona, Begoña Gómez.

El jutge del cas Koldo rebutja citar Begoña Gómez

El jutge de l’Audiència Nacional Ismael Moreno ha rebutjat per segona vegada citar a declarar com a testimoni Begoña Gómez en el cas Koldo. “L’únic que existeix (...) són meres informacions periodístiques no contrastades, de les quals es desprèn que ha pogut tenir relació amb un investigat, Víctor de Aldama, la qual cosa tampoc no és revelador de res més, especulant-se que podrien haver-se tractat qüestions relatives als contractes d’adjudicació de mascaretes”.