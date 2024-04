Sánchez vol que se sàpiga qui finança mitjans digitals

detail.info.publicated ep detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, considera que hi ha d’haver més transparència respecte a qui és darrere del finançament dels mitjans digitals, ha insistit en assenyalar que molts són només "pseudomitjans o pàgines web" que llancen falòrnies i també ha apuntat a la Llei de Publicitat Institucional en posar en dubte que algunes administracions la compleixin. Sánchez ha fet aquestes declaracions l’endemà que confirmés la seua continuïtat al capdavant del govern central després de diverses jornades de reflexió en què va arribar a la conclusió que s’ha de dur a terme una regeneració democràtica que afecti els mitjans i el Poder Judicial que suposi un "punt i a part". Diu a més que les actuacions contra les falòrnies han d’implicar als partits, el Congrés, el Poder Judicial i els mitjans, a més de l'Executiu.

Arran de les informacions periodístiques que han aparegut en els últims temps sobre la seua dona Begoña Gómez i la denúncia contra ella presentada per l’organització Manos Limpias i admesa a tràmit per un jutge, Sánchez va denunciar una campanya d’assetjament i demolició que segons el seu parer ambdós reben i que es remunta a deu anys enrere. Encara que de moment no ha posat sobre la taula mesures concretes per afrontar el problema que assenyala, ha posat el focus en el finançament del que considera pseudomitjans, digitals o pàgines web que segons el seu parer escampen falòrnies.

En una entrevista aquest dimarts a la cadena SER, el cap de l’Executiu ha dit que en aquest moment no es coneix qui finança aquests digitals, i ha deixat anar que hi ha administracions públiques que no compleixen la Llei de Publicitat Institucional.

Va acusar PP , Vox i empreses de finançar-los

En la mateixa línia, en una altra entrevista concedida aquest dilluns a TVE, va assenyalar que aquests digitals als quals es refereix estan sostinguts per "determinades empreses" i finançats per governs autonòmics i locals del PP i Vox. En ser interrogat sobre quines mesures es poden aplicar per evitar les falòrnies i la desinformació, Sánchez diu: "Existeix una Llei de Publicitat Institucional. Es compleix per part de totes les administracions?, no ho sé". En aquesta mateixa línia, en un altre moment de l’entrevista Sánchez assenyala: "Tenen transparència aquests mitjans, els direm digitals o aquestes pàgines web? Sabem qui les finança? Són preguntes que és molt important respondre", ha remarcat.

Lidera, no monopolitza

En tot cas, Sánchez ha insistit en què el vol liderar aquest debat i posar-lo a sobre de la taula però no pretén "monopolitzar-lo" i admet que no té totes les respostes per acabar amb el problema de les notícies falses. Diu que per dur a terme mesures necessitarà al Parlament, i també als propis mitjans de comunicació, que separa dels que considera "pseudomitjans". Assegura que les hipotètiques mesures que es puguin prendre han de ser dins de la legalitat democràtica, l’ordre constitucional i els valors europeus i per tant rebutja les declaracions realitzades pel líder de l’oposició, Alberto Núñez Feijóo, que el va acusar de voler fer un canvi de règim "per la porta d’enrere".

No pretén anar "contra ningú"

Diu a més que ha de ser transversal, "hem de sentir-nos tots involucrats en aquesta conversa", no només el govern espanyol, també els partits polítics, el Congrés dels Diputats, el Poder Judicial i també els mitjans de comunicació. Finalment assenyala que ha de ser "en positiu" perquè no es tracta d’"assenyalar ningú" sinó d’"unir esforços" i sumar molta gent de diferents àmbits i ideologies en una "causa comuna" que és la "defensa de la democràcia". "Crec que si ho aconseguim, haurem fet un benefici per al conjunt de la nostra societat", ha conclòs.