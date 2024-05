La candidata a les eleccions al Parlament del 12 de maig que tornarà a ser professora de secundària quan acabi la legislatura

Laia Estrada Cañón va néixer el 19 de setembre del 1982 a Tarragona. Actualment viu a Reus amb el seu company i el seu fill. La seva mare era sanitària i el seu pare treballava a la construcció i ho alternava amb ser alliberat sindical. Les primeres feines d'Estrada van ser a l'hostaleria, després va treballar al món de l'educació del lleure i, posteriorment, va exercir de professora de secundària. "Soc professora i m'agrada la docència. Tornaré a ser docent quan acabi aquesta legislatura", assegura.

S'estrena com a cap de llista de la CUP al Parlament després de superar Laure Vega en unes primàries internes. De fet, és l'única cara nova en aquests comicis perquè la resta de candidats repeteixen.

Estrada va estudiar a l'Escola de Pràctiques de Tarragona, un centre públic, i després a l'Institut Antoni de Martí i Franquès, també públic. Posteriorment, va cursar Ciències Ambientals a la Universitat de Girona i té un màster en Estudis Territorials i de la Població a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Va ser regidora a l'Ajuntament de Tarragona per la CUP des del 2015 fins al 2021 i va destapar el cas de corrupció Inipro sobre possibles irregularitats en la contractació de serveis públics que va esquitxar l'exalcalde Josep Fèlix Ballesteros. I el 2021 es va presentar a la llista de la CUP per Tarragona, sent escollida diputada al Parlament. Estrada també ha estat molt bel·ligerant contra el macroprojecte del Hard Rock a Vila-Seca i Salou.

La seva passió és ballar i ha practicat bastant esport al llarg de la seva vida com atletisme i vòlei. Actualment no en practica. Viu en un pis de propietat, que està pagant. Segons explica, en els dos últims habitatges on va viure els van fer fora perquè es van negar a pagar les pujades de preu que els aplicaven quan acabava el contracte. No té segona residència ni mascota i utilitza per moure's un Dacia Sandero propietat del seu company.

Estrada no aniria amb cap dels candidats al 12-N ni de viatge ni a fer una cervesa. Té com a referent política la poetessa i activista Maria Mercè Marçal.

La candidata de la CUP parla català i castellà, i afegeix que podria fer reviscolar l'anglès. L'ultim llibre que ha llegit és 'Jo, Tituba, la bruixa negra de Salem', de Maryse Condé. I està en procés de llegir-se 'Les forces motius de la revolució' de Joaquim Maurín.