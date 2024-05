Mata un nen en un atac amb una espasa a Londres

Un nen de 14 anys va morir ahir i quatre persones més van resultar ferides després que un home ataqués amb una espasa diverses persones prop d’una estació de metro a la zona de Hainault, a l’est de Londres.

Dels quatre ferits dos són agents policials, que estan hospitalitzats i van haver de ser operats, si bé les seues vides no corren perill, mentre que les altres dos persones també estan ingressades en un centre sanitari però no de gravetat.El presumpte agressor és un home de trenta-sis anys va ser arrestat pels fets, que van tenir lloc a primera hora del matí –entorn de les 06.00 GMT–. Les forces de l’ordre britàniques van puntualitzar que no busquen cap altra persona en relació amb l’atac i que no és de naturalesa terrorista. Queden sense aclarir, tanmateix, els motius que haurien portat el sospitós a perpetrar aquesta acció.Un vídeo enregistrat per un ciutadà i difós pels mitjans britànics va mostrar el suposat autor de l’atac, un home amb barba i vestit amb una dessuadora ocre de caputxa. En les imatges es veu l’home mentre caminava amb una espasa de l’estil d’una katana japonesa a la mà.