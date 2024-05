Sánchez es declara víctima de lawfare però està disposat a presentar-se a la reelecció

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, es va presentar ahir com una víctima del lawfare, l’ús de la justícia per destruir rivals polítics, i es va mostrar disposat a acabar aquesta legislatura i presentar-se de nou per revalidar el càrrec assegurant que, després del seu temps de reflexió, es troba “animat per als propers tres anys i els que els espanyols vulguin”. Així es va pronunciar en una entrevista a la Cadena SER l’endemà que anunciés la decisió de seguir al capdavant de l’Executiu. “He assumit el compromís de liderar, no monopolitzar, el debat de la regeneració democràtica. No és una tasca que es faci ni en tres dies, ni en tres mesos, ni en tres anys, que és el que queda de legislatura. Transcendeix aquesta legislatura”, va afirmar.

El socialista, que va denunciar ser víctima d’aquesta “guerra judicial” des que estava a l’oposició, va afirmar que el seu entorn familiar ja va ser objecte d’“espionatge” per part de l’anomenada “policia patriòtica” el 2014. Sánchez, que va considerar que no ha de donar explicacions sobre l’activitat professional de la seua dona, Begoña Gómez, va defensar que les acusacions que s’han formulat contra ella es basen en informacions “no contrastades”. A més, va afirmar que l’avala la decisió de l’Audiència Nacional coneguda aquest dilluns de rebutjar cridar a declarar la seua esposa com a testimoni en l’anomenat cas Koldo.Les seues declaracions van afegir gasolina al discurs dels populars, que van elevar encara més el to contra el president. El seu líder, Alberto Núñez Feijóo, va anunciar que la seua formació ha registrat una petició perquè Sánchez comparegui al Congrés davant de l’“absència d’explicacions” d’“un president acorralat per la presumpta corrupció del seu Govern, del seu partit i del seu entorn”. Dit això, va avisar que si no ho fa el citarà al Senat i que fins i tot estan disposats a anar a Europa i sortir al carrer a “defensar la llibertat” i “frenar els seus atropellaments”. “Sánchez va entregar la igualtat de tots els espanyols per aconseguir la presidència del Govern i ara va a buscar la llibertat dels espanyols per perpetuar-se a la Presidència. No hi ha límits ni en la seua ambició ni en les seues ànsies de poder. Això sí, un poder sense control”, va denunciar Feijóo, per afegir que tot obeeix a la seua “por de perdre” el Govern central.El líder popular es va pronunciar així en el transcurs d’una reunió amb els seus diputats i senadors al Congrés, en la qual va instar els seus a ser “contundents” davant del que cosa està passant, perquè “Sánchez sembla disposat a col·locar un maó més al mur que va anunciar en la seua investidura”. “I no podem permetre-ho”, va asseverar Feijóo, que va defensar a més que no romandrà “impassible” davant de l’“ús partidista” de les institucions. Per això, i després d’assegurar que la “manipulació” del CIS d’aquesta setmana és “intolerable”, va avançar que presentarà una denúncia per l’enquesta flash sobre la carta oberta que va escriure el socialista anunciant la seua aturada.Les paraules del cap de l’Executiu van aixecar ampolles també entre diversos vocals del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) que van defensar que a Espanya no hi ha “guerra judicial” i que si algun ciutadà creu que un jutge ha prevaricat ha d’utilitzar els “mecanismes propis d’un Estat de Dret”. El Govern central va plantejar la necessitat de buscar “nous mecanismes” de renovar l’òrgan de govern dels jutges si persisteix el bloqueig del PP, suggerint una reforma legislativa, però sense aclarir si contempla modificar les majories.

Santos Cerdán nega que Koldo fos el seu “pupil”

El secretari d’organització del PSOE, Santos Cerdán, va negar ahir que Koldo García fos el seu “pupil” o tenir alguna “responsabilitat jurídica” en aquest cas de presumpta corrupció, assegurant que l’exassessor de l’exministre José Luis Ábalos mai no va treballar per a ell directament. En la seua compareixença en la comissió d’investigació del Senat sobre el denominat cas Koldo, l’actual número tres dels socialistes va dir que es va assabentar a través dels mitjans de comunicació d’aquesta trama i que des que va sortir a la llum no ha parlat amb Koldo García, principal investigat.“No tinc cap responsabilitat jurídica en les accions que pugui fer ell, perquè no ha treballat mai per a mi directament”, va declarar. A més, també va negar que promocionés Koldo al PSOE de Navarra, on va acabar sent regidor socialista de Huarte el 2011, quan Cerdán era secretari d’Organització en aquesta comunitat autònoma, ja que va afirmar que es va limitar a avalar la llista presentada. En aquesta línia, va afirmar que va ser el mateix Koldo qui el 2017 es va oferir per ser conductor d’Ábalos que, el 2018, li va oferir ser assessor al ministeri de Foment, en el qual va exercir fins a l’any 2021.

La Generalitat dubta de la voluntat de regeneració

La portaveu del Govern de la Generalitat, Patrícia Plaja, es va mostrar a favor de “qualsevol mesura” que serveixi per democratitzar l’Estat i va afegir que existeix un “marge de millora molt ampli” tenint en compte el “dèficit democràtic actual”. No obstant, va posar en dubte que Pedro Sánchez tingui una “voluntat real” d’impulsar una “transformació profunda”. També va retreure que el Govern espanyol no mostrés empatia quan el lawfare va afectar catalans.

El president entrarà en campanya demà

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, participarà demà en un míting del PSC a Sant Boi de Llobregat, en la que serà la seua primera aparició en la campanya electoral catalana després de decidir seguir al càrrec. També està previst que participi en un acte dissabte a Montmeló i en el de tancament de campanya a Barcelona.

Sumar insta el PSOE a renovar el CGPJ sense el PP

El portaveu de Sumar, Íñigo Errejón, va desafiar el president del Govern central a utilitzar ja la majoria parlamentària del Congrés per llançar polítiques socials i reformar el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) per superar el bloqueig del PP, ja que “aquesta situació excepcional no se supera obrint debats ni amb reflexions”. “Nosaltres presentarem una proposta”, va dir.

El PNB, disposat a negociar els canvis

El portaveu del PNB al Congrés, Aitor Esteban, va demanar ahir a Pedro Sánchez que “posi negre sobre blanc” i sense “escenificacions” les mesures concretes que proposa per a “la regeneració democràtica”. Si és així, va assegurar que l’escoltaran, tot i que va advertir que hi ha temes en democràcia que han de ser “absolutament preservats” com la llibertat d’expressió i de premsa.