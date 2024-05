Moncloa es compromet a rebaixar el dèficit públic al 2,5% el 2025

El Govern espanyol s’ha compromès amb la Comissió Europea a situar el dèficit públic en el 3% del PIB aquest any i a rebaixar-lo fins al 2,5% el 2025, alhora que preveu un increment del 2% del PIB per a enguany i de l’1,9% per al pròxim exercici, una dècima per sobre de l’estimació anterior. Així consta en el document de previsions macroeconòmiques i fiscals que l’Executiu central ha enviat a Brussel·les, en el qual afirma que la demanda interna serà el principal motor de l’economia espanyola, en un any en què s’aniran retirant gradualment les mesures fiscals establertes per fer front a l’impacte de la guerra d’Ucraïna i la inflació.

El Govern espanyol ha optat per enviar a Brussel·les una actualització de les previsions macroeconòmiques i fiscals per al 2024 i el 2025 malgrat que amb l’entrada en vigor de les noves regles fiscals europees, els Estats de la UE no estan obligats a presentar els seus Programes d’Estabilitat. Al seu lloc, els membres hauran d’enviar un Pla Fiscal Estructural abans del 20 de setembre, que sí que serà vinculant.En el pla macroeconòmic, Moncloa preveu un increment del 2% del PIB per a aquest any i de l’1,9 per cent per al 2025, una dècima per sobre de la previsió anterior. “Espanya continuaria liderant el creixement econòmic entre les principals economies europees el 2024 i el 2025”, recalca l’Executiu central, que destaca la “sòlida evolució de l’economia espanyola, en un escenari internacional complex”.En el vessant fiscal, preveu que el dèficit disminueixi fins al 3% el 2024, tal com estava previst en el camí fiscal de l’últim Programa d’Estabilitat. Això permetrà que Espanya compleixi el Pacte d’Estabilitat i Creixement de la UE. A més, situa les projeccions de dèficit l’any 2025 en el 2,5%, la qual cosa permetria a l’economia espanyola assolir el superàvit fiscal primari (sense comptar amb els interessos del deute públic).Abans del 20 de setembre, el mes de juny, Brussel·les decidirà sobre l’obertura de procediment de dèficit excessiu a Espanya després de tancar l’exercici 2023 amb un desquadrament dels comptes públics del 3,6% del Producte Interior Brut.