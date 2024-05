La policia treu a la força els manifestants propalestins de la Universitat de Colúmbia

La Policia de Nova York va irrompre la nit de dimarts a dimecres a l’edifici de la Universitat de Colúmbia ocupat hores abans pels estudiants propalestins en un operatiu de desallotjament que es va saldar amb desenes de detencions, malgrat que posteriorment van augmentar gairebé a 300 a tota la ciutat.

Els agents van utilitzar una grua per entrar a l’edifici des del segon pis ja que els estudiants havien alçat barricades a les entrades principals. Els joves no van oferir resistència i van ser arrestats un a un i després traslladats a dependències policials, segons informa The New York Times.L’edifici, anomenat Hamilton Hall, havia estat ocupat a mitjanit pels universitaris de Colúmbia, epicentre de les protestes estudiantils als EUA en contra la guerra d’Israel a Gaza. Aquest edifici té un gran valor simbòlic ja que també va ser ocupat el 1968 pels estudiants que en aquell aleshores protestaven en contra de la guerra del Vietnam.La Universitat va dir en un comunicat que després de conèixer l’ocupació de l’edifici, van prendre la decisió que la protesta s’havia convertit en competència de la Policia.Les protestes universitàries estan causant un important enrenou als Estats Units i existeix una gran pressió política perquè es posi fi a un moviment que qüestiona el suport incondicional de Washington al Govern d’Israel.La Casa Blanca va reaccionar a l’ocupació de l’edifici: “Prendre a la força edificis no és una cosa pacífica, està malament”, va assenyalar un dels seus portaveus, Andrew Bates, en declaracions a la cadena NPR. Els republicans, per la seua part, havien demanat la intervenció de la Guàrdia Nacional.Així mateix, la Policia de Los Angeles es va desplegar a les instal·lacions de la Universitat de Califòrnia després d’una sèrie d’enfrontaments violents entre joves propalestins acampats al lloc i contramanifestants que volien posar fi a aquesta concentració.Els enfrontaments van esclatar a última hora de dimarts i les imatges difoses pels mitjans locals mostraven l’ús d’artefactes incendiaris, suposadament per part dels contramanifestants que volien rebentar l’acampada.L’alcaldessa, Karen Bass, va condemnar al seu compte de la xarxa social X aquests incidents violents, absolutament aberrants i inexcusables segons el seu judici.La universitat havia declarat il·legal el campament, similar a altres d’instal·lats en múltiples centres educatius del país com a símbol de suport al poble palestí i de repulsa envers l’ofensiva israeliana a la Franja de Gaza.Per la seua banda, el líder suprem de l’Iran, l’aiatol·là Ali Khamenei, va afirmar ahir que les protestes portades a terme en els últims dies als Estats Units demostren que la població és conscient que el govern de Washington “és còmplice dels crims” comesos per Israel a Gaza.

Netanyahu rebutja un pacte que inclogui el final de la guerra

El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, va assegurar ahir al secretari d’Estat nord-americà, Antony Blinken, que no acceptarà un acord que inclogui el final de la guerra a Gaza, que ja ha causat la mort de més de 34.500 palestins, segons el mitjà israelià Walla. En la reunió que van mantenir els dos polítics, Netanyahu va avisar que si Hamas no renuncia a la seua exigència d’un alto el foc permanent, no hi haurà cap tipus d’acord i Israel envairà la localitat de Rafah, on s’amunteguen 1,4 milions de persones.D’altra banda, Turquia va decidir adherir-se a la denúncia de Sud-àfrica contra Israel per presumpte genocidi a Gaza davant del Tribunal Internacional de Justícia.