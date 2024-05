Carla Bruni declara 4 hores davant del jutge per un cas contra Nicolas Sarkozy

La cantant i model Carla Bruni va ser interrogada ahir com a imputada en una de les investigacions obertes per la justícia al seu marit, l’expresident francès Nicolas Sarkozy. L’exprimera dama va comparèixer durant quatre hores per l’anomenat cas Takieddine, pel nom del mitjancer d’armes que va acusar l’expresident gal d’haver rebut finançament del règim que llavors liderava el dictador libi Moammar al-Gaddafi per a la seua campanya presidencial del 2007, la que el va portar a l’Elisi. En concret, Bruni està encausada per una investigació derivada d’aquesta causa, segons la qual pròxims a Sarkozy van provar de fer callar aquest mitjancer, que en diverses ocasions ha canviat de testimoni. Bruni va comparèixer davant l’Oficina Anticorrupció a Nanterre, als afores de París, on va ser interrogada per segona vegada en aquest cas, després d’haver prestat ja testimoni el juny del 2023.