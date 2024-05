La guerra oberta de les aliances

En vigílies de l’equador de la campanya, els pactes postelectorals després del 12 de maig van centrar ahir el debat polític de la jornada. El primer secretari del PSC i candidat a la presidència, Salvador Illa, va assegurar que aspira a liderar “un Govern transversal que es basi en una majoria molt transversal”, incloent també Junts, una fórmula de què el seu cap de llista, Carles Puigdemont, ja s’ha desmarcat. D’altra banda, el president i candidat a la reelecció, Pere Aragonès, va denunciar una conjura PSC-Junts per desallotjar ERC de la Generalitat.

Amb totes les enquestes de cara, Illa va reiterar en una entrevista a la Cadena SER que després del 12-M vol encapçalar un Govern “transversal”, acompanyat de les formacions que li ofereixin “més estabilitat”, amb uns plantejaments “socialdemòcrates” i amb els serveis públics com a prioritat, una fórmula de la qual, d’entrada, només exclou Vox i Aliança Catalana. El socialista, que ahir va estar acompanyat en un acte a Sant Boi pel president Pedro Sánchez, que irromp per primera vegada de forma directa en aquesta campanya, no tanca la porta a una entesa amb els juntaires. “Veurem quin resultat obté i què decideix fer. Nosaltres amb Junts hem tingut ocasió de col·laborar en altres institucions i veurem quina opció prenen ells”, va afirmar. Qui sí que va tancar la porta va ser Puigdemont, que va instar ERC a aclarir si està disposada a investir com a president Illa. A més, va advertir que una presidència de la Generalitat del PSC amb els vots del PP seria “incompatible” amb el suport de Junts al Govern de Sánchez. En aquest sentit, va instar a concentrar el vot en Junts per impedir que Salvador Illa sigui “l’home de negre” del PSOE a Catalunya.Per la seua part, Aragonès, que va avisar que els cinc dies que va prendre Sánchez per meditar sobre el seu futur han generat “inestabilitat” i “debilitat al bloc de la investidura”, va acusar socialistes i juntaires de conjurar-se per treure ERC de la Generalitat.Les paraules del líder del PSC van crear enrenou també entre la resta de partits. Des dels comuns van alertar que deixar oberta la porta a pactar amb Junts és incompatible amb el seu suport i el va instar a elegir entre “un Govern d’esquerres o aliar-se amb la dreta”. Per al Partit Popular, els socialistes “per fi s’han destapat i van acusar Sánchez d’oferir el cap d’Illa a Puigdemont per mantenir-se al poder”. Per la seua part, la CUP, allunyada d’aquestes declaracions, va plantejar impulsar una renda bàsica universal catalana de 900 euros mensuals.