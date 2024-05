Aragonès augura “10 anys de decadència” si Esquerra deixa de governar

El president i candidat d’ERC a la reelecció, Pere Aragonès, va assegurar ahir que “vindran 10 anys de decadència” si Esquerra no torna a governar a Catalunya, i va demanar el vot per evitar noves retallades o que es governi des de la Moncloa. Així ho va dir en l’acte central de campanya a Pineda de Mar, la seua localitat natal, des d’on va retreure a Junts i PSC ser partits que persegueixen “projectes del passat”. Aragonès es va marcar tres objectius per a la pròxima legislatura, en cas que repeteixi al capdavant de la Generalitat: un referèndum amb reconeixement internacional, un finançament “singular i just” i reforçar l’estat de benestar i la llengua catalana. El candidat republicà es va proclamar hereu dels llegats de Francesc Macià, Lluís Companys, Josep Irla i Josep Tarradellas i va demanar el vot per continuar el camí de la “Generalitat republicana”. La número dos i vicepresidenta de l’Executiu, Laura Vilagrà, va alertar que el cap de llista socialista, Salvador Illa, és el candidat de Ciutadans, i va demanar que cap vot catalanista ni d’esquerres vagi al PSC.

Per una altra banda, a Balaguer, la candidata per Lleida, Marta Vilalta, i la consellera d’Acció Exterior, Meritxell Serret, van participar a Balaguer en un acte de Joventuts d’Esquerra Republicana, amb la presència “del mestre i referent, de l’escriptor ponentí amb l’esperit més jove de tots, Josep Vallverdú!”, va destacar a X la cap de llista.