“Cal guanyar per evitar la ruïna d'un tripartit”

Junts va posar l’accent ahir a Tàrrega al fet que les autonòmiques ofereixen dos alternatives: la seua o un tripartit d’esquerres. La cap de llista de Lleida, Jeannine Abella, va afirmar que “no només cal guanyar per restituir Puigdemont sinó a més cal evitar la ruïna d’un tripartit”. L’exconseller d’Economia Jaume Giró i la diputada al Congrés Pilar Calvo van incidir en aquest discurs. Giró va manifestar que “el tripartit de la Generalitat entre 2006 i 2010 va fer una gestió nefasta triplicant l’endeutament, que va passar de 10.000 a 36.000 milions d’euros”. En el mateix sentit, Calvo va manifestar: “Illa ha aconseguit que Sánchez interfereixi en la campanya catalana amb un tema personal que l’afavoreix, com també l’afavoreix un tripartit, però ara Puigdemont, igual que avui [per ahir] ha fet el Girona [de futbol, que va guanyar el Barça], capgirarà el partit i aconseguirà canviar el resultat final. Perquè només Puigdemont sap com multiplicar el potencial que té Catalunya.”

Els parlaments van ser presentats per l’exalcaldessa de Tàrrega Rosa Maria Perelló, que va manifestar que només Junts pot canviar el rumb a la deriva de Catalunya. També van intervenir-hi altres membres de la llista de Lleida com l’alcalde de Preixana, Jaume Pané, que va recordar l’oblit d’infraestructures claus per a Lleida com la carretera Tàrrega-Montblanc o l’Hospital de Tàrrega. Jordi Torres de Bellpuig va recordar que Catalunya ha d’evitar la fuga de joves talents i l’alcaldessa d’Anglesola, Carme Miró, va manifestar que Puigdemont és una garantia de bon govern per evitar la “improvisació” dels últims anys.

“Puigdemont, com el Girona de futbol, capgirarà el partit i canviarà el resultat final”

Carles Puigdemont va advertir en l’acte central de campanya a Argelers que “és millor anar a votar amb dubtes que dubtar de quina Catalunya” pot presidir Salvador Illa. El candidat de Junts va afirmar que l’Estat tracta els catalans com a “ciutadans de segona”, mentre que la cap de llista per Lleida, Jeannine Abella, va posar en relleu l’experiència de Puigdemont com a alcalde de Girona perquè “Catalunya necessita un bon Govern que inclogui aquesta visió del món local”.