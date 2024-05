Crisi diplomàtica hispanoargentina

El president de l’Argentina, Javier Milei, va arremetre ahir durament contra el seu homòleg espanyol Pedro Sánchez, i responia així a les declaracions fetes pel ministre espanyol de Transports, Óscar Puente, que va insinuar un dia abans que el líder argentí havia “ingerit substàncies”.

En un comunicat publicat per l’Oficina del President de l’Argentina en el seu compte oficial de la xarxa social X, Milei “repudia les calúmnies i injúries” formulades per Puente en una xarrada efectuada divendres a Salamanca i va dir a Sánchez que “té problemes més importants dels quals ocupar-se com les acusacions a la seua dona, Begoña Gómez”, cas que diu que afecta l’“estabilitat” d’Espanya i, “per tant, les relacions” amb l’Argentina.“Pedro Sánchez ha posat en perill la unitat del regne pactant amb separatistes i anant cap a la dissolució d’Espanya, ha posat en risc les dones espanyoles permetent la immigració il·legal dels qui atempten contra la seua integritat física i ha posat en perill la classe mitjana amb les seues polítiques socialistes que només porten pobresa i mort”, resa el comunicat.Puente va intervenir divendres en un esdeveniment sobre xarxes socials amb una altra integrant de l’Executiu de Sánchez, la ministra d’Igualtat, Ana Redondo. En aquest acte, es va referir a “gent molt dolenta que, sent ella mateixa, ha arribat a dalt de tot”, com l’expresident nord-americà Donald Trump i l’actual mandatari argentí. Però va anar més lluny i va dir que havia vist Milei fer unes fortes declaracions en campanya electoral “quan va sortir no sé en quin estat i prèvia a la ingesta o després de la ingesta d’algunes substàncies”, sense donar més detalls.El comunicat de l’Oficina de Milei expressa el desig que “el poble espanyol aviat torni a triar viure en llibertat”, ja que considera que el model socialista és “el mateix” que va portar “misèria i decadència” a l’Argentina. El ministre de l’Interior argentí, Guillermo Francos, va advocar per la destitució de Puente. El ministeri d’Exteriors espanyol va emetre un comunicat rebutjant “rotundament” els “termes infundats” en el text argentí, ja que, segons el seu parer, no es corresponen “amb les relacions de dos països i pobles germans”.La socialista Ana Redondo, que va ser present a l’acte en el qual Puente va fer les declaracions, va restar importància a la polèmica, afirmant també que el poble espanyol i l’argentí són dos pobles germans, units per “una important relació històrica”.

Feijóo diu de cessar el ministre per crear una crisi amb un “país germà”

El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, va demanar ahir que el ministre de Transport i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, “dimiteixi o sigui cessat” per haver provocat “una crisi política amb un país germà” com l’Argentina.En un míting a Badalona, feu del PP, acompanyat de l’alcalde de la ciutat, Xavier García Albiol, i del candidat del PP a la presidència de la Generalitat, Alejandro Fernández, Feijóo va lamentar aquest xoc diplomàtic, del qual va responsabilitzar el Govern de Pedro Sánchez.“És lamentable que es tensin d’aquesta manera les relacions amb un país germà. Espanya mereix un altre nivell”, va remarcar. El ministre, lluny d’intimidar-se, va criticar que el president del PP doni suport al president de l’Argentina i no al Govern d’Espanya. “Que entre recolzar el seu Govern o Milei escollís Milei no cotitzava. Ja demana que li facin un lloc al míting amb Abascal el 18 de maig. És impossible distingir-lo ja de l’extrema dreta”, va assenyalar a X.