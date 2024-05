El CIS pronostica una victòria del PSC amb el 30% dels vots a molta distància de Junts+ i ERC, que podrien empatar

detail.info.publicated acn

El CIS pronostica una victòria clara del PSC que amb una estimació de vot d'entre el 29,8% i el 33,2% ampliaria la distància respecte a Junts+ i ERC, que es mantenen frec a frec. El sondeig del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) situa la candidatura de Carles Puigdemont lleugerament per davant amb un percentatge entre el 15,4% i el 18,1%. I atorga a ERC una forquilla d'entre el 15,2% i el 17,9%. El PPC seria el quart partit més votat (9,6%-11'9%) seguit de Vox (5,8%-7,5%), els comuns (5%-6,7%), la CUP (3,2%-4,6%) i Aliança Catalana (3%-4,4%). A Ciutadans només li dona una intenció de vot d'entre el 0,5% i l'1%, per darrere d'Alhora (0,6%-1'3%).

Un 38,7% d'indecisos

L'enquesta assenyala que hi un 38,7% d'indecisos que encara no han decidit el seu vot. És la suma dels que diuen que ho decideix en l'última setmana de campanya (22,8%), durant la jornada de reflexió (6,95) o el mateix dia de les eleccions (9%). En canvi, segons el sondeig, un 46% afirma que decideix el seu vot molt abans de l'inici de la campanya electoral i un 12,1% ho fa a l'inici de la campanya.

Per la majoria, és més important el partit polític a l'hora de votar en aquestes eleccions (59,7%) que el candidat que es presenta (24,1%). També destaca que el 77,3% dels enquestats diuen que aniran a votar diumenge "amb tota seguretat", són 5 punts més respecte a l'anterior enquesta del CIS.

Pel que fa a la fidelitat del vot, un 45,9% afirma que vota un partit o un altre en funció de cada moment. En canvi, un 22,4% assegura que sempre vota la mateixa formació política i un 24,9% diu que en general acostuma a votar pel mateix.

La majoria dels enquestats, el 50,3%, diu que té poc o cap interès amb les notícies i els temes relacionats amb les eleccions del 12-M. En canvi, un 46,5% es mostra molt o bastant interessat.

Illa, el candidat més ben valorat

El candidat del PSC, Salvador Illa, és el més ben valorat amb un 5,42 i l'únic que aprova. En segon lloc, se situa el cap de llista d'ERC i president de la Generalitat, Pere Aragonès, amb un 4,77. En tercera posició, la candidata de Comuns Sumar, Jéssica Albiach (4,30). Per sota del 4 hi ha el cap de llista de Junts, Carles Puigdemont (3,86), Laia Estrada (3,42), Alejandro Fernández (2,99), Carlos Carrizosa (2,49) i Ignacio Garriga (2,15). Els enquestats puntuen amb un 2,83 la cap de llista del partit d'extrema dreta Aliança Catalana, Sílvia Orriols, i donen un 3,46 a l'eurodiputada Clara Ponsatí que es presenta per Alhora.

La majoria dels enquestats prefereixen que Salvador Illa fos president (27,3%), el 16,9% vol que ho sigui Carles Puigdemont i, en tercer lloc, hi ha els que aposten per Pere Aragonès (12,8%).

L'enquesta del CIS es va realitzar del 24 al 30 d'abril, és a dir que inclou l'impacte que hagin pogut tenir els primers dies de campanya electoral.