Els partits apel·len al vot útil en l'última setmana de campanya

L’enquesta publicada ahir per SEGRE va despertar tant recel com il·lusió entre els candidats per Lleida al Parlament, que se centraran en aquests últims cinc dies de campanya a captar els indecisos apel·lant al vot útil. L’enquesta (elaborada per DYM per a Union Media, un grup de set diaris encapçalament per Heraldo de Aragón i entre els quals es troba SEGRE) dona Junts com el partit més votat a Lleida, mantenint els cinc diputats que té; el PSC seria la segona força, amb quatre, seguit d’ERC, que en trauria entre dos i tres, el PP, CUP i Vox amb un cada un i Aliança Catalana, que podria aconseguir representació. L’enquesta assenyala que a Catalunya guanyaria el PSC amb una forquilla d’entre 40 i 42 diputats, mentre que Junts es quedaria entre els 32-33, ERC amb 24-26, el PP 13-14, Vox amb 9, Comuns Sumar n’obtindria 6, els mateixos que la CUP, i Aliança Catalana aconseguiria entre 1 i 3 diputats.

Fonts de Junts de Lleida van assenyalar que “l’enquesta que valorarem és la de la nit del 12 de maig” i que aquests dies “estem concentrats a fer arribar a tot arreu l’onada d’il·lusió que porti a un canvi que permeti aixecar Catalunya”. Un discurs similar van fer des d’ERC, que no van valorar els resultats de l’enquesta i van al·legar que “continuarem treballant intensament per mobilitzar el màxim de vots possibles”. El candidat del PSC, Òscar Ordeig, va dir que les enquestes assenyalen una tendència cada vegada més favorable als socialistes i va defensar que “som l’única opció real de canvi”, per la qual cosa va apel·lar a la concentració del vot dels qui busquen una alternativa ja que molts d’ells poden optar per partits amb poques opcions de sortir, la qual cosa pot ser finalment contraproduent per als que apel·len al canvi.Per part de la CUP, fonts del partit van apuntar que “notem que rebem molt vot de gent decebuda amb ERC, dels treballadors públics i de l’ecologisme”, i que l’enquesta “evidencia que som el vot útil en clau independentista per frenar l’entrada de Vox a la demarcació de Lleida”. Des del PP van dir que el seu partit “és el que més creix a Lleida” i es van reivindicar com “el vot útil del centredreta lleidatà”. Van afegir que continuaran concentrant el vot per obtenir un segon diputat “que restaríem a l’esquerra socialista i sobiranista i aconseguiríem el canvi del seny lleidatà”.