Hamàs accepta la proposta d’un alto al foc de Qatar i Egipte

detail.info.publicated acn

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Hamàs ha acceptat la proposta d’alt al foc en Gaza negociada per Qatar i Egipte, segons ha assegurat l’organització en un comunicat que publica el canal internacional Al Jazeera. El cap polític del grup afirma que Hamàs ha informat de la seua decisió per telèfon els mediadors de Qatar i Egipte. Ara per ara, no s’han fet públics els detalls de la proposta d’alt al foc, ni la seua durada. La decisió arriba coincidint amb l’ordre d’Israel d’evacuar l’est de Rafah, moviment previ a una eventual operació militar a la zona que l’ONU ha advertit que tindria conseqüències devastadores i que la comunitat internacional rebutja.