Ábalos veu un èxit la compra de mascaretes mentre avala investigar “la rebotiga”

L’exministre de Transports José Luis Ábalos va destacar ahir al comparèixer al Senat que la compra de material sanitari pel seu equip va ser “una operació d’èxit”, en la qual “la rebotiga no es coneix”, per la qual cosa entén que judicialment s’investigui si hi va haver una cosa irregular.

D’aquesta “rebotiga” ell se n’ha assabentant “ara”, segons va assegurar en resposta al portaveu del PP a la comissió d’investigació, Luis Santamaría, però té clar que el ministeri no va tenir “cap trencament”, al marge que algú es beneficiés en aquelles compres, que es van aconseguir, va dir, amb més rapidesa i menor preu que en altres institucions i sense “cap malversació”.“Mai vaig ocultar tot el cas de contractació, al contrari, em semblava una experiència d’èxit. La rebotiga de les operacions d’èxit no es coneix, i de tot això és del que jo m’estic assabentant ara”, va assenyalar. Des del principi de la compareixença, Ábalos va reiterar que la gestió de les adquisicions de material sanitari la realitzava el subsecretari, Jesús Manuel Gómez, que segueix al càrrec.En les respostes a tots els senadors, Ábalos no va estalviar a reconèixer que ha tingut moltes decepcions en els últims mesos, fins i tot va dir que les “col·lecciona”, però va mantenir que no diria res que perjudiqués la defensa judicial de cap investigat, entre ells l’exassessor Koldo García. Va ser molt dur amb el PSOE, que va acusar de “saltar-se les normes” i “incórrer en arbitrarietat” per demanar-li l’acta de diputat al Congrés sense estar ni tan sols investigat, tal com diu el codi ètic.L’exdirigent socialista va afirmar que no té responsabilitats polítiques respecte a Koldo García perquè el seu enriquiment es va donar quan va deixar de treballar al ministeri. A més, no va voler “ratificar” que existís una trama Koldo ja que no està demostrada i malgrat que va admetre que sabia de la relació “extralaboral” que tenia l’exassessor amb l’empresari Víctor de Aldama va dir que desconeixia si tenien negocis. A més, es va preguntar “on no” es cobren comissionsD’altra banda, Ábalos va titllar de “falòrnia” que es donessin unes maletes a la vicepresidenta veneçolana, Delcy Rodríguez, quan va estar unes hores a Barajas el gener del 2020. Va afegir que va anar a veure-la per assegurar-se que no entrés a Espanya perquè ho tenia prohibit, una “missió diplomàtica” que va complir amb èxit, va dir.

L’Argentina dona per superat l’incident amb el ministre Puente

El Govern argentí va donar ahir per superat i “saldat” l’incident diplomàtic suscitat arran del comentari que va fer divendres el ministre espanyol de Transport i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente.Puente va qüestionar el la sobrietat i temperància del president Javier Milei, insinuant la “ingesta de substàncies”, l’Oficina del qual va replicar aquell mateix dia amb un comunicat de “repudi” en el qual va atacar el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez. El portaveu de la Presidència argentina, Manuel Adorni, va afegir que l’incident “no hauria d’escalar més enllà del que ja va ocórrer, que va ser simplement una agressió i una resposta a aquesta barbaritat que es va dir respecte al president de la nació”. Per la seua part, la portaveu del PSOE, Esther Peña, va treure importància a les paraules de Puente cap a Milei i va dir que es van produir en un marc de conversa “distesa”.