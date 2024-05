Demanen 240 anys per als acusats de violar en grup una menor

La secció segona de l’Audiència de les Balears va acollir ahir la primera sessió del judici, que asseu al banc dels acusats quatre homes per una presumpta violació grupal a una menor. Per a tots ells, Fiscalia demana penes que sumen 240 anys de presó. En la sessió, tots ells van negar els fets i van assegurar no conèixer la víctima “més enllà de veure-la passar pel barri”. A un d’ells, també se l’acusa d’intentar vendre la menor per 1.000 euros per prostituir-la.