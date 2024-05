Els dos treballadors atrapats a Madrid podrien ser sota una llosa de formigó

detail.info.publicated efe

Els dos treballadors que han quedat atrapats després de l’ensorrament d’un forjat d’un edifici en rehabilitació a Madrid podrien haver quedat sepultats sota una llosa de formigó de vuit tones de pes, segons ha explicat l’alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, qui ha assenyalat que "tot apunta" que haurien mort.

El regidor s’ha desplaçat immediatament fins l’edifici sinistrat entorn de les 11.15 hores, ubicat en les confluències dels carrers Lezama i LLodio, darrere de Ferrera Oria, al districte de Fuencarral-El Pardo, i ha dit als periodistes que es tracta d’un immoble en procés de reforma per a la construcció d’habitatges.

"Ha caigut una llosa de formigó, un forjat de formigó d’unes vuit tones de pes i sembla ser que ha atrapat a dos persones", ha recalcat Martínez Almeida qui ha aclarit que "tot apunta" que els homes han mort "com a conseqüència de l’enfonsament d’aquest forjat".

Una altra persona sí que ha pogut ser rescatada i traslladada a un hospital amb preavís amb fractura de cama i múltiples contusions, encara que no es tem per la seua vida.

Segons els bombers, l’edifici està en situació d’"inestabilitat", per la qual cosa és molt complicat accedir a l’interior, perquè a més hi ha "alguna llosa i diverses bigues" que també amenacen d’esfondrar-se. És possible, per tant, que les tasques es prolonguin perquè cal apuntalar l’edifici i consolidar-lo per evitar més ensorraments.

Martínez Almeida ha assegurat que no hi ha ningú més a l’edifici perquè, segons el recompte del cap d’obra, únicament faltaven aquests dos homes.

Es tracta d’un edifici que tenia un ús terciari i que s’ha canviat a ús residencial, per a la construcció de 140 habitatges.

L’Ajuntament està comprovant si les llicències i el procediment administratiu per a l’execució de l’obra són en regla.