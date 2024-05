El Govern aixeca l’emergència per sequera al sistema Ter-Llobregat

detail.info.publicated acn

La Comissió Interdepartamental de Sequera ha acordat aquest dimarts aixecar la fase d'emergència per sequera en l'àmbit Ter-Llobregat, arran de la recuperació de les reserves per les pluges de les darreres setmanes. La mesura afecta a sis municipis del Solsonès: Solsona, Olius, Navès, Clariana, Riner i Pinós.

Actualment, els embassament d'aquest àmbit estan al 24,8% de la seva capacitat, amb 154 hectòmetres cúbics. La previsió és que el canvi d'escenari d'emergència a excepcionalitat sigui efectiu dilluns, quan es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC). L'emergència per sequera es va decretar l'1 de febrer als 202 municipis que formen part d'aquest àmbit. Quan es torni a l'excepcionalitat, la dotació d'aigua per habitant i dia passarà a ser de 230 litres i no de 200 com era en l'escenari d'emergència.