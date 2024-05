Israel es prepara per a la invasió de Rafah i ordena evacuar-la

Mentre tot s’aturava a Israel per commemorar el Dia en Record de l’Holocaust, els habitants de Rafah, al sud de la Franja de Gaza, s’enfrontaven ahir a les ordres d’evacuació de l’Exèrcit israelià, en preparació per a la temuda incursió terrestre a la localitat, on viuen més d’un milió de desplaçats. “[L’Exèrcit israelià] està a punt d’operar amb força contra les organitzacions terroristes a l’àrea on residiu actualment, com ho han fet fins ara. Qualsevol que es quedi a la zona es posa en perill a si mateix i als seus familiars. Per la vostra seguretat, evacueu immediatament a la zona humanitària ampliada a Al-Mawasi”, diu un dels missatges rebuts ahir pels residents. Les autoritats israelianes van assegurar que es tracta d’una evacuació temporal i limitada, i que no s’aplica a tota la localitat, fronterera amb Egipte i refugi de la majoria dels gazians que han fugit dels combats en altres llocs de la Franja.

Tanmateix, el Govern del grup islamista palestí Hamas a Gaza va dir que, de moment, la resposta dels ciutadans a les ordres d’evacuació està sent “limitada” i que les institucions vitals, com l’encreuament a Egipte o l’hospital Abu Yusef al-Nayar continuen operatives. Va advertir a més les forces israelianes que qualsevol operació militar a Rafah “no serà un pícnic per a l’exèrcit d’ocupació feixista”. Hamas va demanar a més als organismes internacionals que encara operen a l’enclavament, i en particular a l’agència de l’ONU per als refugiats palestins, que no l’abandonin després de les ordres d’evacuació israelianes. Per la seua banda, el president nord-americà, Joe Biden, va reiterar en una conversa telefònica amb el primer ministre d’Israel, Benjamín Netanyahu, la “clara posició” dels Estats Units respecte a una invasió de Rafah.En aquest context, Hamas va anunciar que accepta la proposta d’acord d’alto el foc per a Gaza de Qatar i Egipte, que passa per l’alliberament de presos palestins, la tornada dels desplaçats gazians i l’inici de la reconstrucció. Israel, que ahir bombardejava l’est de Rafah, va dir que seguirà amb les negociacions.