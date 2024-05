Treballar per un futur més just!

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El futur que imaginem no volem que sigui llunyà. És un futur que creiem possible si posem les persones, especialment les més vulnerables, al centre de l’agenda política. Aquest és el compromís de Càritas Catalunya amb la realitat que acompanyem i veiem. Per poder treballar cap a aquest futur, entre d’altres, cal transformar les polítiques públiques per posar fi a polítiques que afavoreixen les riqueses escandaloses i les condicions de degradació contràries a la justícia i la pau. Entre tots hem de posar en marxa una transició ràpida i equitativa per acabar amb la injustícia envers les persones més desafavorides i oferir un escenari diferent per a les generacions futures. És per això que, amb motiu de les eleccions al Parlament de Catalunya del proper dia 12 de maig, des de les Càritas diocesanes d’arreu de Catalunya, volem fer arribar als partits polítics, i a la ciutadania que ha d’exercir el seu dret a vot, un conjunt de 10 mesures. Creiem fermament que són vitals per regenerar la nostra societat i oferir un futur de justícia social per als 8 milions de persones que constituïm i construïm aquest país, des de les grans ciutats als petits pobles de la nostra geografia catalana. Entre les diferents propostes que fem, demanem una acció política decidida que busqui la millora en les condicions de vida de tota la ciutadania, preferentment d’aquella que queda invisibilitzada per les limitacions de les actuacions de les diferents administracions públiques i, malauradament, també, per la insuficient implicació de la nostra societat. Apostem per una manera de fer política més eficaç, sense estridències i sense excuses, per atendre les demandes de la ciutadania

A Càritas, des de sempre ens hem esforçat per difondre el nostre missatge de justícia social que parteix de posar al centre de la presa de decisions la llibertat i la dignitat de tota persona humana, tot seguint la doctrina social de l’Església i els Evangelis. No ens cansarem de proclamar-ho i ara volem aprofitar la campanya electoral per fer arribar als nostres representants polítics que s’hi presenten aquells aspectes que són vitals per construir una societat del benestar oberta i orientada a tothom, sense excepcions. Càritas també fa una crida als diversos partits polítics perquè no acabin deixant en un segon pla la transició ecològica que, segons els seus responsables, “ha de desterrar els combustibles fòssils, frenar l’escalfament global i posar fi a la injustícia envers els pobres i les generacions futures”. Aquests són els 10 punts que proposem treballar entre tots per possibilitar el desenvolupament d’aquestes idees. Per fer-les possible, ens trobareu com sempre ens heu trobat. Això forma part de la nostra missió que complim amb esperança. Trobareu el desenvolupament d’aquestes mesures al lloc web de Càritas Catalunya.

1. El dret a la bona administració i a la protecció social.

2. L’accés i manteniment de l’habitatge digne.

3. La dignificació de les persones sense llar i en situació d’exclusió residencial.

4. L’actualització de la Cartera de Serveis Socials.

5. La modificació de la llei de la renda garantida de ciutadania (RGC) i el traspàs de l’ingrés mínim vital (IMV).

6. La posada en marxa de plans d’ocupació i formació flexibles i que permetin la regularització.

7. L’agilitació de l’emissió de tots els informes d’estrangeria i la millora dels tràmits.

8. La protecció efectiva de la infància en situació d’exclusió social.

9. La garantia del dret a l’alimentació.

10. L’avenç ferm en les lleis d’enfortiment del tercer sector social.