Von der Leyen exigeix a Xi un comerç equilibrat

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, va reclamar ahir al president de la Xina, Xi Jinping, que resolgui l’excés de producció industrial que després “inunda” el mercat europeu, avisant que la Unió Europea “defensarà les seues empreses i economies” i “no dubtarà a prendre decisions difícils” si persisteix en aquesta pràctica.

En una declaració a París, França, després de la reunió trilateral que va mantenir amb el líder xinès i el president francès, Emmanuel Macron, la cap de l’Executiu europeu va reconèixer que les relacions entre el bloc i la Xina són “complexes”. Va defensar un enfocament “constructiu i responsable” per aconseguir que Pequín “jugui net”, mentre va avisar que la UE “no dubtarà a l’hora de prendre decisions difícils”. En aquest sentit, Von der Leyen va avisar que productes com vehicles elèctrics o acer, que són fortament subvencionats per Pequín, acaben al mercat europeu per la falta de demanda interna.A més, tant Von der Leyen com Macron van demanar a Xi que la Xina jugui un paper per acabar la guerra a Ucraïna i parar les amenaces nuclears de Rússia.