Carme Gòdia: «Més voltors a Alcarràs o en política? Van a la par»

Com porta una campanya una mare i empresària?

Doncs intentant compatibilitzar- la amb la cura de dos fills, un d’ells amb autisme, i l’atenció a l’empresa. Per a mi el més important és que tinc família, i això ho poso davant de tot encara que de vegades no s’entén.

Em parla vostè del país real, el de la conciliació i les cures.

Si estigués al comandament gent més real, s’afrontarien millor problemes del país. De vegades es discuteix de banalitats quan hi ha enormes carències en sanitat i en educació.

Vostè és d’Alcarràs. Hi ha més carències en el món rural?

Tenim Lleida a mitja hora, i sent autònoma sempre et pots arreglar l’horari. El meu pare deia que l’important és saber llegir, escriure, nadar... i conduir.

Escolti, i hi ha més voltors a Alcarràs o en política?

Van a la par. El voltor de la zona ramadera és allà perquè necessita menjar. El de la política s’atansa a la millor ombra i de vegades canvia de partit per no perdre la butaca.

Com és la convivència amb els migrants a Alcarràs?

Hi ha de tot. Els joves pugen junts i no tenen diferències entre ells. La gent ve a treballar. Els que no m’agraden són els que delinqueixen, però ni els de fora ni els d’aquí. Crec que a ningú.

Quines cures necessita el país?

Necessita governants conscients de les realitats que viu la gent. Molta gent necessita el suport de l’administració, no només l’econòmic sinó també l’emocional. Estaria bé disposar d’una xarxa d’ajuda per a nens amb necessitats especials, que hi hagués més auxiliars.

Els serveis socials no arriben a tohom?

No arriben a les famílies, ni tampoc a col·lectius com els migrants, que necessiten ajuda per regularitzar la seua situació, aprendre l’idioma i per formar-se i no saben a quina porta trucar