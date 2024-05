Illa anuncia un pla perquè tornin les empreses

El candidat a la presidència de la Generalitat del PSC, Salvador Illa, va anunciar ahir un pla per atreure tant noves seus socials d’empreses a Catalunya com les que se’n van anar pel procés, i que ho farà “sense amenaces”, generant estabilitat i desburocratitzant l’administració pública per agilitzar-la. En un acte a Barcelona, va afirmar que el procés “ha tingut una incidència clara en la prosperitat generada a Catalunya”, amb referència a les empreses que van canviar de seu. Quant a la conformació del Govern després de les eleccions, Illa va reiterar que “es decidirà des d’aquí” i va apuntar que “qui vulgui moure coses a Espanya” amb les eleccions catalanes s’equivoca, i va instar a prioritzar l’estabilitat. Respecte als pactes postelectorals, es va mostrar favorable a “parlar amb tothom”, a excepció de Vox i Aliança Catalana, perquè tenen “discursos d’odi”.