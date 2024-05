Asens: “L'amnistia pot refer llaços entre catalanistes i espanyolistes”

Jaume Asens, exdiputat al Congrés i candidat dels Comuns a les eleccions europees, va participar ahir a Lleida en l’acte electoral Diàleg sobre l’anmistia, a l’Orfeó Lleidatà, al costat de la cap de llista per Lleida als comicis del 12M, Elena Ferre. Asens va defensar que “l’amnistia pot ser una oportunitat per refer les aliances entre les forces catalanistes i espanyolistes”. Va remarcar que “no és només una oportunitat, sinó també una moneda de canvi per iniciar un nou camí” i va dir que “revisar les nostres actituds és clau”. “La memòria ens recorda els errors passats i ens guia cap a un futur millor”, va assenyalar Asens.

L’exdiputat va afegir que “recordar les línies generals del que volem ser com a país és essencial” i va incidir que “l’amnistia ens allibera de l’autoengany i ens posa al camí del diàleg per abordar l’agenda nacional”. “És necessari que la política prengui el control i no els jutges”, va subratllar, i va recalcar que “Catalunya avança quan ens unim en grans consensos”.També va intervenir en l’acte Elvira Siurana, que va considerar que “l’amnistia ens dona l’oportunitat de reflexionar sobre el feminisme i reconèixer el valor del protagonisme femení en la lluita per la igualtat de gènere en el context de l’activisme”.