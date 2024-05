Els EUA aturen la tramesa de munició a Israel per la invasió de Rafah

El secretari de Defensa dels Estats Units, Lloyd Austin, va confirmar ahir que Washington ha paralitzat l’enviament d’un paquet de municions a Israel a causa de la presa del costat palestí de l’encreuament fronterer de Rafah, al sud de la Franja de Gaza.

“Continuarem fent el que calgui per garantir que Israel tingui els mitjans per defensar-se, però actualment estem revisant algunes trameses d’assistència de seguretat a curt termini en el context dels esdeveniments que es desenvolupen a Rafah”, va dir durant una audiència de la subcomissió de Defensa al Senat.Austin va assenyalar, tanmateix, que aquest enviament no forma part del paquet de despesa addicional aprovat recentment pel Congrés nord-americà que incloïa no només ajuda militar per a Israel, sinó també per a Ucraïna, i va ressaltar que Washington encara no ha pres una decisió final sobre el paquet, que de moment quedarà paralitzat a causa de la situació a Rafah.En les últimes 24 hores haurien mort almenys 35 palestins per atacs israelians a Rafah, extrem sud de la Franja de Gaza. A tota la Franja, el total de morts l’últim dia ascendeix a 55, després que l’Exèrcit israelià “cometés set massacres contra famílies” a l’enclavament palestí, segons va informar Hamas. Així, el total de morts des que va començar la guerra a Gaza és ja de 34.844, segons el recompte de les autoritats palestines, mentre que almenys 78.404 persones han resultat ferides.Per la seua banda, les autoritats d’Israel van anunciar la reobertura del pas de Kerem Shalom, punt essencial per a l’entrada d’ajuda humanitària a Gaza, després del seu tancament arran d’un atac amb projectils executat diumenge per Hamas que va deixar quatre militars morts.A Ginebra, un centenar d’estudiants van ocupar el vestíbul d’un dels edificis més importants de la Universitat de Ginebra, afegint-se així a les protestes sorgides en altres ciutats suïsses com Lausana i Zúric. D’altra banda, uns 80 estudiants van tallar durant mitja hora la Gran Via de Barcelona davant de l’Edifici Històric de la Universitat de Barcelona en solidaritat amb Palestina.